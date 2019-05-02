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شؤون فلسطينية

مضرب عن الطعام منذ 45 يوماً: تدهور الحالة الصحية للأسير حسام الرزة

مضرب عن الطعام منذ 45 يوماً: تدهور الحالة الصحية للأسير حسام الرزة
الأسير المضرب عن الطعام حسام الرزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس: إن الأسير حسام محسن سعيد الرزة (61 عاماً) من مدينة نابلس، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 45 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير الرزة والقابع حالياً في عزل معتقل (الرملة)، مشيرة إلى أنه يشتكي حالياً من ارهاق وتعب متواصل ومن أوجاع حادة تجعله لا ينام، كما يعاني من التهابات في الكبد والكلى وارتفاع في ضغط الدم، وخسر من وزنه ما يقارب 25 كغم.

ولفتت إلى أنه خلال تواجد الأسير الرزة في عزل معتقل (ريمون)، أضرب عن الماء لـ 7 أيام، احتجاجاً على ما تعرض له من إجراءات قمعية وتنكيلية، اتخذتها إدارة المعتقل بحقه كالشبح والإهانة وحملات التفتيش القمعية لزنزانته، إضافة إلى ما تعرض له من عمليات نقل مستمرة من عزل إلى آخر.

يذكر، أن الأسير الرزة معتقل منذ 17 نيسان/ أبريل 2018، وهو أسير سابق قضى 18 عاماً في معتقلات الاحتلال، وأب لأربعة أبناء.

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