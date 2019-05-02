مادورو: خطة تغيير كبيرة بالثورة البوليفارية في فنزويلا





وقال مادورو، متحدثاً أمام أنصاره بمناسبة عيد العمال في كاراكاس: "يومي السبت والأحد، 4 و5 مايو/ أيار 5 مايو، أعلنهما يوماً وطنياً رائعاً للحوار، والإجراءات والمقترحات لجميع فروع سلطة الشعب، حتى يخبروا الحكومة البوليفارية ونيكولاس مادورو ما ينبغي تغيره بداخل الثورة البوليفارية من أجل خطة التغيير العظيمة"، وفق ما أوردت (سبوتنك).



وأضاف: "أريد تبني خطة لتغيير كل شيء، لتحسين كل شيء، لتصحيح الأخطاء"، هذا ودعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدوالثلاثاء إلى انتفاضة عسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بينما تبادلت فصائل مسلحة إطلاق النار خارج قاعدة جوية في كراكاس.







وأكد أن الرئيس نيكولاس مادورو لا يحظى بدعم القوات المسلحة، ودعا أعضاء الجيش إلى "مواصلة التقدم" في الجهود الرامية للإطاحة بالزعيم الاشتراكي.

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن استعداد حكومته لتبني "خطة تغيير كبيرة" بالثورة البوليفارية؛ لتصحيح الأخطاء.