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شؤون فلسطينية

كيلة تُكرّم وفداً طبياً دولياً أجرى عمليات نوعية بثلاث مستشفيات حكومية

كيلة تُكرّم وفداً طبياً دولياً أجرى عمليات نوعية بثلاث مستشفيات حكومية
وفدا طبيا من جمعية إغاثة أطفال فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كرمت وزيرة الصحة، دكتورة مي كيلة، وفداً طبياً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، متخصصاً بجراحة الوجه والكفين، أجرى عمليات نوعية في مستشفيات الخليل ونابلس وطولكرم.

وقالت كيلة: إن قدوم مثل هذه الوفود إلى مستشفيات فلسطين، يؤكد متانة العلاقة بين شعبنا وشعوب العالم، مضيفة: نقدم شكرنا لكل الشعوب التي تساند شعبنا، ولجمعية إغاثة أطفال فلسطين، ولجميع الكوادر الطبية التي قدمت مع الوفد.

جاء ذلك، خلال زيارتها مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، وتكريمها الوفد، برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية إغاثة أطفال فلسطين، دكتور خالد أبو غزالة.

من جهته، قال غزالة: إن الوفد الموجود حالياً في فلسطين، يعمل في مستشفيات رفيديا الحكومي، والخليل الحكومي، وطولكرم الحكومي، ويتكون من أخصائي جراحة وجه وفكين، وأطباء تخدير وأخصائية علاج نطق، وقد أجرى حوالي 80 عملية جراحية و150 معاينة وتشخيص في المستشفيات الثلاثة.

وأشار إلى أن جمعية أطفال فلسطين هي جمعية غير ربحية مسجلة في أمريكا منذ 27 عاماً، وقد كان هدفها عند تأسيسها خدمة أطفال فلسطين، الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات غير متوفرة في الوطن، ونقلهمم إلى دول أخرى لإجرائها، لكن حالياً باتت الجمعية، ترسل وفوداً طبية إلى فلسطين لإجراء العمليات النوعية داخل مستشفيات وزارة الصحة، ولعدد كبير من الأطفال، وقد كانت أول بعثة طبية من تنظيم الجمعية لفلسطين قبل 15 سنة، ومنذ ذلك الحين تأتي سنوياً مرتين، بمعدل 30 وفداً وزيارة خلال تلك السنوات.

وأضاف، أن أعضاء الوفود الطبية التي تزور فلسطين، يعودون إلى بلدهم لنقل معاناة أطفال فلسطين من الجانب الصحي، فهم بمثابة سفراء يمثلون فلسطين في بلدانهم، إضافة إلى أن الأطباء الأجانب والعرب الذين يأتون معنا يصرون على القدوم مرات
أخرى إلى فلسطين لخدمة أطفالها، بعدما رأوه من معاناة يعيشها الأطفال تحت الاحتلال.

وتابع: الجمعية تساعد وزارة الصحة في بناء البنية التحتية، مثل قسم هدى المصري لعلاج أطفال السرطان في مستشفى بيت جالا الحكومي، وقسم آخر في قطاع غزة أيضاً، وترميم غرفة الإنعاش في رفيديا، ودعم تأسيس قسم جراحة الأطفال في مجمع فلسطين
الطبي برام الله، والعمل جار لتأسيس وحدة عناية مكثفة للأطفال، حيث أنهينا المخططات الهندسية لهذه الوحدة بالشراكة مع وزارة الصحة، وقريباً سيتم طرح عطاء البناء.

وأكد أبو غزالة، أن القطاع الصحي الفلسطيني شهد تطورات ملموسة على صعيد البنية التحتية والكوادر المؤهلة والكفاءات وهو أمر يجعل وفودنا تتبادل الخبرات مع هذه الكوادر، مشيداً بشكل خاص بالطواقم التمريضية المؤهلة جداً، والتي تنافس طواقم التمريض في الدول المتقدمة بشهادة أطباء من دول مختلفة.

وقال: إن الجمعية تفخر بأنها تعالج جميع أطفال العرب في أوقات الأزمات، فعندما حدثت أزمة العراق ساعدنا وذهبنا إلى هناك وكذلك في أزمة سوريا.

في سياق آخر، تفقدت وزيرة الصحة قسم الطوارئ في مستشفى رفيديا الحكومي، والتقت بمرضى ومرافقين لهم، حيث استمعت لملاحظاتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما تفقدت المستشفى الوطني بنابلس، مؤكدة سعيها الحثيث مع أركان الوزارة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، سيلمسها المواطنون على أرض الواقع.


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