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شاهد: مسؤول أردني يُثير جدلاً بمساعدته سُياحاً إسرائيليين

شاهد: مسؤول أردني يُثير جدلاً بمساعدته سُياحاً إسرائيليين
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (خبرني) الأردني، إن مساعدة رئيس بلدية الكرك إبراهيم الكركي، لُسياح إسرائيليين، أثارت الجدل في المحافظة.

ونقل الموقع، عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها: إن الكركي ساعد مجموعة من السياح الإسرائيليين،؛ للدخول إلى موقع سياحي يمنع الدخول إليه.

ونقل الإعلام الإسرائيلي تسجيلاً صوتياً منسوباً للكركي، أفاد فيه بأنه "فعل ما أملاه عليه ضميره، وأن هؤلاء الأطفال أبرياء، وهم أحباب الله، وشعر أنهم أهله وإخوته بحق".

كما نشر الموقع الأردني، فيديو جمع فيه صوراً ومقاطع فيديو للنشرة الإخبارية للقناة الإسرائيلية 11.

 

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