الاتحاد الأوروبي يُطالب إسرائيل بعدم طرد ممثل (هيومن رايتس ووتش)

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن مندوب الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي، طالب إسرائيل بعدم طرد ممثل (هيومن رايتس ووتش) في إسرائيل، عمر شاكر، بعد أن ردت المحكمة المركزية في القدس، قبل أسبوعين، استئناف شاكر ضد قرار إلغاء إقامته في إسرائيل بتهمة دعم حركة المقاطعة.وفي اجتماع عقد الاثنين الماضي، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي كريستوف يوسن، إنه يشعر بالقلق من أنه "في المشهد السياسي الحالي يضعف أولئك الذين يسعون إلى الجسر بين الإسرائيليين والفلسطينيين".وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يُذكر بالأهمية التي لا جدال فيها لعمل منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات حقوق الإنسان، في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".وطالب المندوب الأوروبي إسرائيل بالسماح لشاكر و(هيومن رايتس ووتش) بمواصلة أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان دون تدخل، وقال "سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي للمشروعات التي اقترحتها كل من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية، لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة وبناء السلام".