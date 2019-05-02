شؤون فلسطينية

المفتي العام يدعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد

المفتي العام يدعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ،  الموافق 5 أيار 2019م.

وحث الشيخ حسين في بيان صحفي وصل (دنيا الوطن) نسخة عنه، اليوم الخميس، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية:-

02-6260042

02-6260102

0599-111984

0505-748584

الفاكس:6262495-02

ونبه إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم. 

كما حث على متابعة إذاعة صوت فلسطين، والتلفاز الفلسطيني، والقناة الفضائية الفلسطينية، مساء يوم الأحد، التي ستبث البيان الخاص بذلك.

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