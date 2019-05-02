المفتي العام يدعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد





كما حث على متابعة إذاعة صوت فلسطين، والتلفاز الفلسطيني، والقناة الفضائية الفلسطينية، مساء يوم الأحد، التي ستبث البيان الخاص بذلك.





رام الله - دنيا الوطندعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ، الموافق 5 أيار 2019م.وحث الشيخ حسين في بيان صحفي وصل (دنيا الوطن) نسخة عنه، اليوم الخميس، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية:-02-626004202-62601020599-1119840505-748584الفاكس:6262495-02ونبه إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم.