خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله - دنيا الوطنأكدت إذاعة (صوت الأسرى) أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة والداخل، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:من مدينة رام الله، الأسير رأفت عثمان إبراهيم حامد (36 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال، والأسير عيسى محمد محمود جبارين (36 عامًا) المعتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن 21 عامًا وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، الأسير ماجد يوسف صبحى جراد (37 عامًا) من مدينة طولكرم المعتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن 30 عامًا، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.ومن قطاع غزة، الأسير أحمد جمعة محمد الصوفي من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في السجون.الأسير محمد سمارة علي محاجنة (35 عامًا) من الداخل المحتل المعتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن 18 عامًا، وأمضى 16 عامًا في السجون.