وزراء غزة بحكومة اشتية يعقدون مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم

رام الله - دنيا الوطنيعقد عدد من وزراء الحكومة الفلسطينية، أول مؤتمر صحفي للحكومة في قطاع غزة.ودعت دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، لحضور المؤتمر الصحفي الأول للحكومة في قطاع غزة، والخاص بإطلاق المنحة لتعويض القطاع الزراعي، الساعة الواحدة ظهر اليوم.وكان وزيران من الحكومة، هما محمد زيارة وزير الأشغال، وأمال حمد، وزيرة المرأة، قد وصلا إلى قطاع غزة، أمس، لاستئناف أعمالهما في الوزارتين، اللتين كان يرأسهما مفيد الحساينة، وهيفاء الأغا، على التوالي.