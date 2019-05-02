شؤون فلسطينية

حالة الطرق في غزة اليوم الخميس

حالة الطرق في غزة اليوم الخميس
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شرطة المرور في غزة، اليوم الخميس، أن حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وسجلت شرطة المرور لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير، نتج عنها إصابتان إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

ونوه إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، مطالبين قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية.

 كما أوضحت، أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.

وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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