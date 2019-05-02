اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يُعقد يوم الثلاثاء المقبل، السابع من الشهر الجاري، اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث الإجراءات التي ستتخذها القيادة في مواجهة (صفق القرن)، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع المجلس المركزي.وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، صالح رأفت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماعاً للجنة، سيعقد في السابع من الشهر الحالي، مشيراً إلى أن هناك لجاناً ستواصل التحضير لأعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد بعد عيد الفطر السعيد.وأضاف: "قبل أن نعقد جلسة المركزي، نكون قد أجرينا اتصالات عديدة مع روسيا والصين الشعبية والعديد من الدول الأوربية والإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، بما يتعلق بمواجهة (صفقة القرن)".