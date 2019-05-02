زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين على بُعْدِ مِيلين

رام الله - دنيا الوطنفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين، في بحر شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال، فتحت نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين على بُعد ميلين، وقامت برش المياه العادمة تجاههم خلال عملهم في صيد الأسماك، في منطقة السودانية شمال قطاع غزة.يُذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل انتهاكاته بحق الصيادين الفلسطينيين بشكل يومي ومتعمد، ما يعرقل عملهم داخل البحر في ظل سياسة الاحتلال بحقهم، حيث قام مؤخرًا بتقليص مساحة الصيد من 15 ميلًا إلى 6 أميال.