شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين على بُعْدِ مِيلين

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين على بُعْدِ مِيلين
الزوارق الحربية الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين، في بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال، فتحت نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين على بُعد ميلين، وقامت برش المياه العادمة تجاههم خلال عملهم في صيد الأسماك، في منطقة السودانية شمال قطاع غزة.

يُذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل انتهاكاته بحق الصيادين الفلسطينيين بشكل يومي ومتعمد، ما يعرقل عملهم داخل البحر في ظل سياسة الاحتلال بحقهم، حيث قام مؤخرًا بتقليص مساحة الصيد من 15 ميلًا إلى 6 أميال.

أخبار ذات صلة

عيسى: فلسطين نموذج تعايش مشترك بُني بيد مسلمين ومسيحيين

عيسى: فلسطين نموذج تعايش مشترك بُني بيد مسلمين ومسيحيين

المفتي العام يدعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد

المفتي العام يدعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد

مقترح أوروبي لحل أزمة أموال الضرائب الفلسطينية

مقترح أوروبي لحل أزمة أموال الضرائب الفلسطينية

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

وزراء غزة بحكومة اشتية يعقدون مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم

وزراء غزة بحكومة اشتية يعقدون مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم

حالة الطرق في غزة اليوم الخميس

حالة الطرق في غزة اليوم الخميس

اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الثلاثاء المقبل

اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الثلاثاء المقبل

مبعوث ترامب يتحدث عن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وغزة

مبعوث ترامب يتحدث عن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

عيسى: فلسطين نموذج تعايش مشترك بُني بيد مسلمين ومسيحيين

عيسى: فلسطين نموذج تعايش مشترك بُني بيد مسلمين ومسيحيين

المفتي العام يدعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد

المفتي العام يدعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

حالة الطرق في غزة اليوم الخميس

حالة الطرق في غزة اليوم الخميس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

(15.8) مليون دولار أرباح باديكو القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري

(15.8) مليون دولار أرباح باديكو القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الخميس

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الخميس

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

منوعات

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

عباس النوري يغلق &#34;باب الحارة&#34; للأبد

عباس النوري يغلق "باب الحارة" للأبد

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب &#34;الذات الإلهية&#34;

محاكمة الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد بالكويت بسبب "الذات الإلهية"

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس &#34;شرطة المشاهير&#34; بطريقة غامضة

تسجيلات صوتية مسربة تكشف سبب وفاة مؤسس "شرطة المشاهير" بطريقة غامضة

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

&#34;ضرب مبكّل&#34; ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

"ضرب مبكّل" ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

عربي

لماذا ظهر قيادي بتنظيم الدولة بجوار البغدادي بالزي السعودي؟

لماذا ظهر قيادي بتنظيم الدولة بجوار البغدادي بالزي السعودي؟

الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي

الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد