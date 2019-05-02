مبعوث ترامب يتحدث عن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وغزة

وأضاف: "للأسف لا تسمح السلطة الفلسطينية ولا حماس للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بالقيام بذلك".



جاءت تغريدة غرينبلات عبر (تويتر) رداً على المحللة السياسية الفلسطينية د. دلال عريقات، التي طالبت مبعوث الولايات المتحدة ألا يربط بين قيادة السلطة والمواطنين، وذلك بعدما كرر غرينبلات حديثه بأن الشعب الفلسطيني بحاجة لقيادة أفضل.



ورداً على تصريحات غرينبلات المتكررة بما يتعلق أن الشعب الفلسطيني يحتاج لقيادة أفضل، كتبت المحللة السياسية: "يمكن للمرء أن يقول ببساطة: الشعب الأمريكي يستحق قيادة أفضل!".

تحدّث مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عن الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "في الولايات المتحدة الأمريكية، قمنا بانتخاب القيادة ديمقراطياً، إذا كان بعض الأمريكيين يفضلون زعيمًا مختلفًا، فإنهم سيصوتون في الانتخابات القادمة".