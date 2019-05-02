دولي

تحقيق إسرائيلي: الحرائق التي اندلعت بأشكول كانت بفعل بالونات حارقة من غزة

تحقيق إسرائيلي: الحرائق التي اندلعت بأشكول كانت بفعل بالونات حارقة من غزة
حرائق أشكول
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه بعد تحقيق هيئة مكافحة الحرائق، تم التأكد أن الحرائق التي اندلعت اللية الماضية في (أشكول) كانت بفعل بالونات حارقة، أُطلقت من قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، اشتغال مستوطنات غلاف غزة بالنيران مجدداً، وذلك بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، أمس الأربعاء.

وقال موقع (0404): إن حريقاً جديداً اندلع في منطقة (أشكول) بفعل بالونات حارقة، أطلقت من غزة، لافتاً إلى حريق آخر لم يتم السيطرة عليه.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن أربعة فرق إطفاء كافحت للسيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع مساء الأربعاء بين (كيبوتس أوريم) و(متنزه أشكول) بفعل بالونات حارقة.

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