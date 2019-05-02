دولي

اليوم الخميس.. لماذا ستُدوي الصفارات في إسرائيل؟

اليوم الخميس.. لماذا ستُدوي الصفارات في إسرائيل؟
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تحتفل إسرائيل اليوم الخميس، بما يسمى (يوم الذكرى) لتخليد ذكرى قتلى اليهود، الذين قتلوا في كافة المناطق بالعالم، تحديداً إبان الحرب العالمية الثانية.

وبحسب التقاليد المعمول بها بهذا اليوم، يتم إطلاق الصفارات لمدة دقيقتين، في كافة أنحاء إسرائيل، للوقوف دقيقتين صمت، حداداً على أرواح القتلى.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، أن الصفارات، ستطلق في تمام الساعة العاشرة، صباح اليوم الخميس، لمدة دقيتقين، حداداً على أرواح القتلى. 

وبحسب القناة الإسرائيلية، ستبدأ احتفالات (يوم الذكرى) مساء اليوم في القدس، بمشاركة رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وخلالها سيتم إيقاد شعلة الاحتفالات.

يشار إلى أن هذه النشاطات الاحتفالية، تستمر حتى موعد عيد (الاستقلال الإسرائيلي)، الذي يأتي بتاريخ الرابع عشر من أيار/ مايو كل عام.

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