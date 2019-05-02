شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال حملة اعتقالات واسعة، 17 شاباً فلسطينياً، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت الليلة الماضية، عدة مناطق بالضفة الغربية، واعتقلت من وصفتهم بالمطلوبين، بزعم مشاركتهم في أنشطة أمنية.

وقال الموقع الإسرائيلي، إن مواجهات عنيفة، اندلعت الليلة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات الشبان الفلسطينيين، خلال حملة الاعتقالات، بعدة مناطق شمالي الضفة الغربية.

وأشار الموقع، الى تحويل المعتقلين للتحقيق معهم، لدى المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" داخل إسرائيل.

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