شؤون فلسطينية

سقوط صاروخين بغلاف غزة بعد قصف إسرائيلي لمجمع عسكري للمقاومة شمال القطاع

سقوط صاروخين بغلاف غزة بعد قصف إسرائيلي لمجمع عسكري للمقاومة شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (0404) الإسرائيلي: إن صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شعر هنيغف، بمناطق غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في المجلس الإقليمي سدوت النقب، تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات"، وفق زعمه.

يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم الجيش فجر اليوم إن طائرات مقاتلة تابعة للجيش هاجمت عددًا من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

وأضاف: تم تنفيذ الهجوم رداً على إطلاق بالونات مفخخة وحارقة على المستوطنات في وقت سابق أمس .


يتبع..

أخبار ذات صلة

شاهد: غلاف غزة يشتعل مجدداً بفعل البالونات الحارقة

شاهد: غلاف غزة يشتعل مجدداً بفعل البالونات الحارقة

الشرطة والنيابة تُحققان في ظروف وفاة طفل بسلفيت

الشرطة والنيابة تُحققان في ظروف وفاة طفل بسلفيت

360 حالة اعتقال خلال نيسان.. بينهم 4 سيدات و61 طفلاً

360 حالة اعتقال خلال نيسان.. بينهم 4 سيدات و61 طفلاً

أبو عيطة: صفقة القرن مشروع سياسي فاشل لن تقبله القيادة الفلسطينية

أبو عيطة: صفقة القرن مشروع سياسي فاشل لن تقبله القيادة الفلسطينية

شاهد: الاحتلال سيُعيد محاكمة قيادي بفتح بحجة &#34;انتهاك قانون العفو&#34;

شاهد: الاحتلال سيُعيد محاكمة قيادي بفتح بحجة "انتهاك قانون العفو"

شاهد: اندلاع حريق بأشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

شاهد: اندلاع حريق بأشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

العسيلي يعلن عن تشكيل لجان توجيهية متخصصة للمناطق الصناعية

العسيلي يعلن عن تشكيل لجان توجيهية متخصصة للمناطق الصناعية

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

360 حالة اعتقال خلال نيسان.. بينهم 4 سيدات و61 طفلاً

360 حالة اعتقال خلال نيسان.. بينهم 4 سيدات و61 طفلاً

أبو عيطة: صفقة القرن مشروع سياسي فاشل لن تقبله القيادة الفلسطينية

أبو عيطة: صفقة القرن مشروع سياسي فاشل لن تقبله القيادة الفلسطينية

شاهد: اندلاع حريق بأشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

شاهد: اندلاع حريق بأشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

العسيلي يعلن عن تشكيل لجان توجيهية متخصصة للمناطق الصناعية

العسيلي يعلن عن تشكيل لجان توجيهية متخصصة للمناطق الصناعية

قوات &#34;متسادا&#34; الإسرائيلية تقتحم سجن عسقلات وتُحطم محتويات الأسرى

قوات "متسادا" الإسرائيلية تقتحم سجن عسقلات وتُحطم محتويات الأسرى

الوزير سدر يدعو رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الوزير سدر يدعو رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

خالد: نُحيي نضال الطبقة العاملة وندعو لتحرير الاقتصاد من قيود اتفاق باريس

خالد: نُحيي نضال الطبقة العاملة وندعو لتحرير الاقتصاد من قيود اتفاق باريس

منوعات

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

&#34;ضرب مبكّل&#34; ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

"ضرب مبكّل" ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك &#34;ذا فويس&#34; تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك "ذا فويس" تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

عربي

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا