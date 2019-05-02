سقوط صاروخين بغلاف غزة بعد قصف إسرائيلي لمجمع عسكري للمقاومة شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (0404) الإسرائيلي: إن صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شعر هنيغف، بمناطق غلاف غزة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في المجلس الإقليمي سدوت النقب، تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات"، وفق زعمه.يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم الجيش فجر اليوم إن طائرات مقاتلة تابعة للجيش هاجمت عددًا من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة.وأضاف: تم تنفيذ الهجوم رداً على إطلاق بالونات مفخخة وحارقة على المستوطنات في وقت سابق أمس .يتبع..