عربي

الملك عبدالله يُقيل مدير المخابرات ويتحدث عن مؤامرة ضد الأردن

الملك عبدالله يُقيل مدير المخابرات ويتحدث عن مؤامرة ضد الأردن
العاهل الأردني - عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الملك عبد الله الثاني، أصدر أمراً بإحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة الأردنية إلى التقاعد.

وحسب الوكالة، فقد شمل الأمر الملكي تعيين اللواء أحمد حسني حسن مديراً لدائرة المخابرات العامة خلفاً للجندي.

وفي 23 من نيسان/أبريل الماضي، قبل الديوان الملكي الأردني استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه، مع تعيين مستشارين جدد للعاهل الأردني، وجاءت هذه التغييرات في إطار إعادة الهيكلة بالديوان، وفق الوكالة.

وقال الملك إنه عين المسؤول الجديد لإدارة دائرة المخابرات العامة، "في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها المنطقة بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها الأردن تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر".

وأشار الملك إلى تمكن الأجهزة كذلك من "التصدي لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بالمرتكزات التي ينص عليها الدستور الأردني، وفي مواجهة البعض ممن يستغلون الظروف الصعبة والدقيقة التي نمر بها، والهموم المشروعة، التي نعمل على تجاوزها، لدى بعض الفئات في مجتمعنا، طلبا لشعبية زائلة، تاركين بذلك أنفسهم، سواء عن علم أو جهل، عرضة للاستغلال من جهات عديدة لا تريد لنا الخير وتعمل على العبث بأمن الأردن واستقراره".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نشرت، في وقت سابق، تقريرا يقول إن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

وأشارت الصحيفة إلى عدد من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.

وأقر الملك بوجود تجاوزات في دائرة المخابرات قائلا إنها "لم تخلو شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة او إدارة حكومية أخرى من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة، حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن وقدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه".

وأكد الملك أن "مثل هذه التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، التي تناست ونسيت أن السلطة والمناصب، وعلى كل المستويات، تصاحبها وتتلازم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة، ولم تتعامل مع السلطة والمنصب على أنهما تكليف وواجب خدمة وطني ينبغي ألا يحيد قيد أنملة عن اعتبارات تحقيق مصلحة الوطن والمواطن".

وشدد على ضرورة "ألا تؤدي بنا إلى الوقوع في شرك إصدار أحكام عامة مغلوطة وظالمة وسوداوية حول مؤسساتنا وأجهزتنا أو التشكيك في مصداقيتها أو نزاهتها أو تفاني ونزاهة السواد الأعظم من العاملين فيها وإخلاصهم".

أخبار ذات صلة

الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي

الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

توغل للدبابات الإسرائيلية بمناطق جنوب سوريا

توغل للدبابات الإسرائيلية بمناطق جنوب سوريا

لردع العرب.. إسرائيل خططت لتفجير نووي بسيناء في حرب 67

لردع العرب.. إسرائيل خططت لتفجير نووي بسيناء في حرب 67

شاهد: فلسطينو لبنان ممنوعين من حضور مباراة كرة قدم بقرار رسمي

شاهد: فلسطينو لبنان ممنوعين من حضور مباراة كرة قدم بقرار رسمي

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

360 حالة اعتقال خلال نيسان.. بينهم 4 سيدات و61 طفلاً

360 حالة اعتقال خلال نيسان.. بينهم 4 سيدات و61 طفلاً

أبو عيطة: صفقة القرن مشروع سياسي فاشل لن تقبله القيادة الفلسطينية

أبو عيطة: صفقة القرن مشروع سياسي فاشل لن تقبله القيادة الفلسطينية

شاهد: اندلاع حريق بأشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

شاهد: اندلاع حريق بأشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة

الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

العسيلي يعلن عن تشكيل لجان توجيهية متخصصة للمناطق الصناعية

العسيلي يعلن عن تشكيل لجان توجيهية متخصصة للمناطق الصناعية

قوات &#34;متسادا&#34; الإسرائيلية تقتحم سجن عسقلات وتُحطم محتويات الأسرى

قوات "متسادا" الإسرائيلية تقتحم سجن عسقلات وتُحطم محتويات الأسرى

الوزير سدر يدعو رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الوزير سدر يدعو رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

خالد: نُحيي نضال الطبقة العاملة وندعو لتحرير الاقتصاد من قيود اتفاق باريس

خالد: نُحيي نضال الطبقة العاملة وندعو لتحرير الاقتصاد من قيود اتفاق باريس

منوعات

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

&#34;ضرب مبكّل&#34; ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

"ضرب مبكّل" ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك &#34;ذا فويس&#34; تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك "ذا فويس" تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

عربي

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا