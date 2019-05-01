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شاهد: غلاف غزة يشتعل مجدداً بفعل البالونات الحارقة

شاهد: غلاف غزة يشتعل مجدداً بفعل البالونات الحارقة
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، اشتغال مستوطنات غلاف غزة بالنيران مجدداً، وذلك بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وقال موقع (0404)، فقد اندلع حريق جديد في منطقة أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة، لافتاً إلى حريقاً آخر لم يتم السيطرة عليه.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن أربعة فرق إطفاء تكافح الآن للسيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع مساء اليوم بين كيبوتس أوريم ومتنزه إشكول بفعل بالونات حارقة.


 


 


 

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