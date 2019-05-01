دولي

نتنياهو بذكرى المحرقة اليهودية: إسرائيل لن تُقدم رقبتها للذبح

نتنياهو بذكرى المحرقة اليهودية: إسرائيل لن تُقدم رقبتها للذبح
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تقدم رقبتها للذبح، مضيفاً: "نحن قادرون ومصممون على الدفاع عن أنفسنا بقوانا الذاتية، وجيشنا من أقوى الجيوش في العالم وهو قادر على قهر أعدائنا".

جاء ذلك، خلال كلمة له، مساء الأربعاء، بمناسبة حلول "اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية"، قائلاً: "ينضم إلى الخطر المتمثل بكراهية اليهود في الغرب خطر أكبر يأتي من الشرق".

وأضاف" "إيران تطلق ليل ونهار تهديدات بتدميرنا، ولا نتجاهل تلك التهديدات ولكنها لا تردعنا، كانت هناك سنوات حين كافحنا الاتفاق النووي الخطير الذي وقع مع إيران لوحدنا أمام العالم كله".

وتابع: "سياستنا واضحة حيال إيران فعلى الصعيد العسكري, نصد بحزم المحاولات الإيرانية للتموضع عسكرياً قرب حدودنا، وعلى الصعيد الدبلوماسي, نمارس الضغط ثم الضغط ثم الضغط. وإزاء التهديدات بتدميرها".

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