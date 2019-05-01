دولي

إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي

إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي
وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون
رام الله - دنيا الوطن
أقيل وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، الأربعاء، من منصبه بعد التحقيق في تسرب معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وجاء التحقيق، في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.

ويشغل وليامسون منصب وزير الدفاع منذ العام 2017.

أخبار ذات صلة

تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني ثلاث دول عربية

تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني ثلاث دول عربية

روسيا لأمريكا: هروب الرئيس الفنزويلي مُزيف

روسيا لأمريكا: هروب الرئيس الفنزويلي مُزيف

كوشنير: علينا تجربة أفكار &#34;خارج الصندوق&#34; لتحقيق السلام وحل الدولتين لم ينجح

كوشنير: علينا تجربة أفكار "خارج الصندوق" لتحقيق السلام وحل الدولتين لم ينجح

سجن مؤسس ويكليكس 50 أسبوعاً لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت

سجن مؤسس ويكليكس 50 أسبوعاً لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت

مهاتير محمد: الفصل العنصري لن ينتهي إلا بإنتهاء الاحتلال الإسرائيلي

مهاتير محمد: الفصل العنصري لن ينتهي إلا بإنتهاء الاحتلال الإسرائيلي

الرسوم الجمركية الأميركية عقبة أمام انتهاء الحرب التجارية مع الصين

الرسوم الجمركية الأميركية عقبة أمام انتهاء الحرب التجارية مع الصين

الأورومتوسطي يدعو الحكومة السويسرية لتحسين فرص حصول اللاجئين على التعليم

الأورومتوسطي يدعو الحكومة السويسرية لتحسين فرص حصول اللاجئين على التعليم

القضاء البريطاني يحكم على مؤسس موقع ويكيليكس بالسجن لمدة 50 أسبوعا

القضاء البريطاني يحكم على مؤسس موقع ويكيليكس بالسجن لمدة 50 أسبوعا

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

360 حالة اعتقال خلال نيسان.. بينهم 4 سيدات و61 طفلاً

360 حالة اعتقال خلال نيسان.. بينهم 4 سيدات و61 طفلاً

أبو عيطة: صفقة القرن مشروع سياسي فاشل

أبو عيطة: صفقة القرن مشروع سياسي فاشل

الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

العسيلي يعلن عن تشكيل لجان توجيهية متخصصة للمناطق الصناعية

العسيلي يعلن عن تشكيل لجان توجيهية متخصصة للمناطق الصناعية

الوزير سدر يدعو رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الوزير سدر يدعو رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

خالد: نُحيي نضال الطبقة العاملة وندعو لتحرير الاقتصاد من قيود اتفاق باريس

خالد: نُحيي نضال الطبقة العاملة وندعو لتحرير الاقتصاد من قيود اتفاق باريس

&#34;رمزون المغازي&#34; يرى النور بعد موافقة الجهات المختصة على تركيبه

"رمزون المغازي" يرى النور بعد موافقة الجهات المختصة على تركيبه

خالدة جرار: الحوار الوطني والانتخابات مدخل قوية لمواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

خالدة جرار: الحوار الوطني والانتخابات مدخل قوية لمواجهة "صفقة القرن"

منوعات

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

&#34;ضرب مبكّل&#34; ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

"ضرب مبكّل" ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك &#34;ذا فويس&#34; تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك "ذا فويس" تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

عربي

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

توغل للدبابات الإسرائيلية بمناطق جنوب سوريا

توغل للدبابات الإسرائيلية بمناطق جنوب سوريا