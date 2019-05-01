إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريبات تتعلق بالأمن القومي

رام الله - دنيا الوطنأقيل وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، الأربعاء، من منصبه بعد التحقيق في تسرب معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.وجاء التحقيق، في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.ويشغل وليامسون منصب وزير الدفاع منذ العام 2017.