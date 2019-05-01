أبو عيطة: صفقة القرن مشروع سياسي فاشل لن تقبله القيادة الفلسطينية

وصف نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة صفقة القرن؛ بالمشروع الفاشل، مبينًا أن الحل يكمن في انهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية.وشدد أبو عيطة، خلال لقائه، قرنوت ساورت رئيس مكتب الامم المتحدة في قطاع غزة وعدد من مستشاري المبعوث الخاص للامين العام، لا دولة في غزة ولا دولة بدون الضفة والقدس.ورأي ابو عيطة في اعلان نتنياهو نيته ضم اراضٍ من الضفة الغربية والقرصنة على اموال المقاصة بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وطالب الامم المتحدة بتوفير الدعم المالي والسياسي لدولة فلسطين في ظل ماتتعرض له من حصار سياسي واقتصادي.واطلع ابو عيطة الوفد على خطورة ما تقوم به ادارة ترامب وحكومة نتنياهو من اجراءات عملية لتنفيذ صفقة القرن ، وتداعيات ذلك وانعكاساته على الامن والاستقرار في المنطقة.وأكد أبو عيطة تمسك الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية بحل الدولتين، وبالثوابت الوطنية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.