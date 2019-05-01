شاهد: الاحتلال سيُعيد محاكمة قيادي بفتح بحجة "انتهاك قانون العفو"

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرئيلية، إن الاحتلال الإسرائيلي يفكر بمحاكمة عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي على كافة النشاطات التي نفذها سابقاً خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.





وأوضحت القناة، أنه بعد إلقاء القبض عليه سابقا للاشتباه في عودته إلى "نشاطه وانتهاك اتفاق العفو عن الأشخاص المطلوبين الذي حال دون تقديمه للمحاكمة، الدولة تفكر في محاكمة زكريا الزبيدي حتى على النشاطات الخطيرة التي ارتكبها سابقا خلال الانتفاضة الثانية"، وفق تعبيرها.





يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الزبيدي في وقت سابق، حيث كان الزبيدي قائداً لكتائب شهداء الأقصى في جنين وتم تسوية ملفه مع الاحتلال الإسرائيلي.







