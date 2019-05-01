الوزير أبو مويس يلتقي لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، بمكتبه اليوم، مع وفدٍ من أعضاء لجنة خبراء إصلاح التعليم العالي التابعة لبعثة التعاون الأوروبية؛ إذ بحث مع الوفد سبل تعزيز التعاون للارتقاء بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.وضم الوفد رئيس اللجنة د. نضال الجيوسي، ود. خيرية رصاص، ود. وليد ديب، ود. مصطفى أبو صفا، ود. سمير النجدي، ود. أحمد أبو هنية، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي أ.د. وليد صويلح.وفي هذا السياق؛ أثنى أبو مويس على اللجنه وطبيعة عملها، ودعمها المستمر لقطاع التعليم العالي الفلسطيني، ودورها في تعزيز تبادل الخبرات الفلسطينية الأوروبية.من جانبه، أكد الجيوسي استعداد اللجنه لمواصلة تقديم الدعم لقطاع التعليم العالي فس فلسطين؛ خاصةً في مجالات البحث العلمي والدراسات؛ بما يساعد في رسم سياسات تطويريه للتعليم العالي، والاستعداد لتوسيع التعاون وتبادل الخبرات.وتم خلال اللقاء التفاهم على أن يكون عمل اللجنة استشاري بشكل مباشر مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز تبادل الخبراء والباحثين بين موسسات التعليم العالي الفلسطينية ونظيراتها الأوروبية.