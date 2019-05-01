العسيلي يعلن عن تشكيل لجان توجيهية متخصصة للمناطق الصناعية

كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، عن إزالة بعض المعيقات التي كانت تحد من انطلاق مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة الاستراتيجي، وفي مقدمتها نقل ملكية أرض المنطقة الصناعية كاملة لصالح خزينة الدولة، الامر الذي سيسهم في رفع وتيرة العمل بهذا المشروع الذي سيرى النور قريبا.







جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة جنين، ولقاء المحافظ أكرم الرجوب، برفقة الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية علي شعث، ومدير مشروع منطقة جنين الصناعية اسامة عمران، بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية عمار أبو بكر، ورئيس منتدى رجال الأعمال راغب العارف، وأمين سر اقليم حركة فتح في المحافظة عطا ابو ارميله.

رام الله - دنيا الوطنوأشار الوزير العسيلي إلى حصول هيئة المدن الصناعية بعد جهود كبيرة بذلت على وثيقة رسمية من الجانب الإسرائيلي فيما يخص الأرضي المسماة بالغائبين والتي تبلغ مساحتها (53 دونما) والتي لا يوجد فيها قيود تسجيل، وتفيد الوثيقة بأن القطع رقم (5 و6 و7) من حوض (20010) الواقعة ضمن حدود منطقة جنين الصناعية الحرة لا يوجد لدى دوائر تسجيل الأراضي التابعة لحكومة الاحتلال أي وثائق ملكية أو متعلقة بالقطع المذكورة، وبهذا يكون لدى سلطة الأراضي الفلسطينية القدرة على إعلان التسوية في هذه الأراضي بعد موافقة مجلس الوزراء ليتسنى تسجيلها باسم الخزينة العامة لصالح هيئة المدن الصناعية وتعويض من تثبت ملكيته لاحقا من خلال وزارة المالية.وأشار إلى أن لجنة العطاء المركزية في وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتشارك مع الهيئة أنهت التقييم الفني لعطاء تنفيذ البنية التحتية الخارجية والداخلية للمرحلة الأولى، وتم رفع تقرير التقييم الفني في 16 نيسان للعام 2019 لبنك التنمية الالماني من أجل الحصول على عدم الممانعة لفتح مظاريف العطاء المالي للمتناقصين الأربع (ائتلافات دولية ومحلية) ولا زلنا بانتظار الحصول على عدم الممانعة من قبل الممول (بنك التنمية الالماني) ومن المتوقع الحصول عليه خلال الاسبوع المقبل.وأعلن الوزير عن تشكل لجان توجيهية متخصصة لكل منطقة صناعية تضم في عضويتها الجهات ذات الصلة بعمل هذه المناطق من كافة الاطراف، لدورها الهام في معالجة كافة الاشكاليات التي تحد من سير هذه المشاريع وتسهم بشكل فاعل في وضع التدخلات والمقترحات المطلوب لمعالجة هذا الاشكاليات.واستعرض نتائج سلسلة الاجتماعات والمشاورات التي أجراها مع المطور التركي والممول الالماني ومجلس ادارة هيئة المدن والمناطق الصناعية بشان إحداث اختراق حقيقي في انجاز ملف المناطق الصناعية وخاصة منطقة جنين الصناعية، وتم ادخال تعديلات جوهرية على خطة تنفيذ أعمال مشروع جنين ومخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة أحمد شاكر أوغلو، لتعديل الخطة بما يتوافق مع هذه المدخلات التي من شانها تعظيم جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الانتاجية لهذه المنطقة.وقال: "منطقة جنين الصناعية تقع في قمة اولويات عمل الوزارة لذلك لدينا اصرار على تشغيل هذا المنطقة بأسرع وقت ممكن الامر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الذي طال انتظاره من قبل المواطنين.وأكد العسيلي ضرورة التزام المطور التركي بتحديد موعد لطرحه عطاء الاعمال المتبقية من البنية التحتية الداخلية للمرحلة الاولى من المشروع، والتي تقع ضمن التزاماته التعاقدية، إضافة إلى بعض المرافق الرئيسية مثل المبني الإداري تنفيذا لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين هيئة المدن الصناعية والألمان والأتراك التي يستوجب تنفيذها لإطلاق الاعمال على الأرض.وأشار العسيلي الى توجيهات الرئيس في تطوير الصناعة والنهوض بواقع المناطق الصناعية الحالية وتوسيعها، وتعظيم صادراتنا الوطنية، وتوظيف الطاقة المتجددة في كافة المشاريع الصناعية بما يمكن من توسيع القاعدة الانتاجية علاوة على تسهيل مهمة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني وكي يتمكن من جذب استثمارات جديدة وتوسيع استثماراتها.وقال: "نعمل على تصميم برنامج التنمية الاقتصادية كركائز صناعة قوية وإنتاجية والتي تستهدف كل محافظات الوطن بحيث يلمس المواطن آثاره الايجابية ويعزز من صموده"، لافتا الى ان الحصار المالي الذي تفرض اسرائيل والإدارة الامريكية لن يثنينا عن تنفيذ وتحقيق اهدافنا بفعل الإرادة والتصميم على الانجاز.وتعتبر منطقة جنين الصناعية هي الاولى كمنطقة صناعية حرة في فلسطين تعمل على اساس تصدير منتجاتها الى مختلف دول العالم تحقيقا لاستراتيجية تنمية الصادرات، وهي متخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على مساحة ألف دونم، ومن المرجح ان تكون قيمة الاعمال المنفذة من قبل هيئة المدن الصناعية أكثر من 20 مليون يورو للمرحلة الاولى التي سيتم الشروع في تنفيذها الشهر المقبل، إضافة الى حوالي 8 مليون يورو مساهمة المطور في استكمال اعمال المرحلة الاولى من المشروع.بدوره، قال الرجوب إننا نعول على الحكومة الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظة جنين ومن ضمنها مشروع المنطقة الصناعية الحدودية، للانطلاق بآفاق الاستثمار والصناعة الوطنية.وأضاف: "إن إقامة المنطقة وتشغيلها هو حلم خاص بي وبالمواطنين وسنعمل سويا بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل أن يكون واقعا ينعم به مواطني المحافظة.وتجول العسيلي برفقة الرجوب في مقر مديرية الاقتصاد الوطني، والغرفة التجارية الصناعية، ومهرجان جنين للتسوق، ومشروع المنطقة الصناعية الحدودية بالقرب من قرية الجلمة.