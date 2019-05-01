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الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي

الإفتاء المصرية تُعلق على ظهور البغدادي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت دار الإفتاء المصرية على ظهور زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، في مقطع مصور هو الأول منذ اختفاء دام خمس سنوات.

وقال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية "إن الإصدار المرئي الأخير المنسوب لتنظيم الدولة يثبت بشكل قاطع وجود علاقة بين التنظيم والنظام التركي، وفق ما أوردت (سبوتنك).

وأضاف المرصد، في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي أظهر في نهايته وجود شخص ملثم وهو يعرض على البغدادي تقارير شهرية لأفرع التنظيم المختلفة، وكان من بينها تقارير حملت باسم "ولاية تركيا" في إشارة ضمنية إلى وجود التنظيم بالأراضي التركية".

وأشار إلى أن "وجود التنظيم في الأراضي التركية يقطع بوجود علاقة غامضة بينه وبين النظام التركي"، موضحاً أن "المرصد دلل على هذه العلاقة الغامضة برفض النظام التركي الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم في 2014، وعدم رجوع النظام التركي عن موقفه إلا بعدما قام التنظيم بتنفيذ إحدى عملياته على عناصر حرس الحدود منتصف 2015، وبعد هذا الهجوم كانت التقارير تؤكد عمل النظام التركي على توظيف الهجوم لشن هجمات على مواقع تابعة للتنظيم في سوريا والأكراد في العراق".

وتابع البيان "أنه رغم جغرافية تركيا المتجاورة مع سوريا والعراق، وتوافر بعض حواضن الإرهاب بها، لكنها أقل الدول تعرضا لهجمات التنظيم، بل مثلت تركيا حسب المخاوف الأوروبية بوابة العناصر الانتحارية من التنظيم إلى الداخل الأوروبي"، وفق البيان.

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