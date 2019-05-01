شؤون فلسطينية

شركة التوزيع تكشف جدول الكهرباء خلال شهر رمضان و24 ساعة وصل للمستشفيات

شركة التوزيع تكشف جدول الكهرباء خلال شهر رمضان و24 ساعة وصل للمستشفيات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، الأربعاء، عن جدول التوزيع المعمول به خلال شهر رمضان المبارك، والذي يحل على المسلمين الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة، وفق ما أوردت وكالة (الرأي) الحكومية، إن جدول توزيع الكهرباء لن يتم تغييره خلال شهر رمضان، مع مراعاة حدوث بعض التغييرات البسيطة، خاصة أوقات الذروة، أثناء موعد الإفطار والسحور من كل يوم.

وأوضحت الشركة، أنها تأمل عدم حدوث إرباك كبير في جدول التوزيع خلال رمضان، مبينةً أن أي تغيير على جدول التوزيع سيتناسب مع طبييعة وخصوصية هذ الشهر، مع بقاء جدول ساعات الوصل والفصل كما هو معمول به حاليا، وبما يتوفر للشركة من كميات ومصادر للطاقة.

وأضافت الشركة، أنها بصدد تنفيذ بعض المشاريع الحيوية المهمة، والتي ستسهم في توفير خدمة الكهرباء على مدار الساعة لعدة مرافق حيوية وعامة في قطاع غزة.

وبينت أنها قررت إمداد مستشفيات القطاع الرئيسية بالكهرباء الدائمة، مبينةً أن مجمع الشفاء الرئيسي بمدينة غزة، سيتم تغذيته بخط ضغط عالي، وتوفير الكهرباء لـ24 ساعة، لافتةً إلى أن هذه المشاريع تأتي بهدف تقديم خدمة أفضل للمستشفيات كافة، والشفاء بشكل خاص، ولكافة المرضى والمراجعين، وتخفيفا عن كاهل هذه المشافي، خاصة تشغيل مولدات كهربائية أثناء ساعات قطع الكهرباء، والتي تحتاج لكميات كبيرة من الوقود.

وأضافت أن شركة توزيع الكهرباء بصدد القيام بعدة مشاريع لتغذية إحدى عشرة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بكافة بمحافظات القطاع، بخط كهرباء دائم لضمان تشغيلها على مدار الساعة وتحقيق المعالجة الكاملة للمياه العادمة والحد من تلوث مياه البحر.

ونوهت إلى أن شركة التوزيع بذلت جهود مضنية خلال الفترة السابقة من أجل تأمين توصيل خط الكهرباء لمحطة المعالجة من أجل وضع حد لمشكلة التلوث، والحفاظ على شاطىء البحر، وكذلك توفير مساحات جديدة وآمنة لعموم المواطنين القادمين من المحافظات المختلفة للتنعم بموسم اصطياف آمن.

وذكرت أن إمداد المستشفيات المركزية ومحطات الصرف الصحي بالكهرباء الدائمة، لن يؤثر على كميات التوزيع التي تصل للمواطنين في منازلهم.

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