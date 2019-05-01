شؤون فلسطينية

الوزير سدر يدعو رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الوزير سدر يدعو رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد نافذ الحرباوي رئيس مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وذلك يوم أمس في مقر الوزارة برام الله.

ودعا الوزير رجال الأعمال للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لمردوده السريع على الاقتصاد الوطني، وما يتيحه من  مجالات للشباب وقطاع ريادة الأعمال، مشيداً بأهمية  الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما ملتقى رجال الأعمال.

وتحدث الوزير خلال الاجتماع عن واقع القطاع في فلسطين ورؤية الوزارة في السعي لتوفير بنية تحتية تدعم تقدمه والذي ينعكس على تطور القطاعات الأخرى، كما عرض أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع لاسيما محاولات الاحتلال الاسرائيلي عرقلته والسيطرة على الطيف الترددي واحتجازه للعديد من المعدات ومصادرتها عدا عن العمل بشكل ممنهج من قبل سلطات الاحتلال من أجل الإبقاء على الفجوة الرقمية بين شركات الاتصالات الإسرائيلية والشركات الوطنية مما يؤثر على العائدات المحلية في سوق الاتصالات وخسارة بملايين الدولارات على مدى السنوات.

من جهته اكد محمد نافذ الحرباوي ضرورة تكاتف الجهود مع جميع الجهات لتكون خدمات الاتصالات بجودة تتناسب وتطلعات المواطن وقطاع الأعمال عدا عن ضرورة السعي دوماً لتوفير أحدث أنواع التكنولوجيا للبلد لمواكبة التطورات العالمية لأهميتها في تطوير القطاعات الاقتصادية.

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