قيادي بحماس يوجه دعوةً لمغنية أمريكية بشأن مقاطعة "يورفيجن"

دعا رئيس حملة المقاطعة في فلسطين، القيادي بحركة حماس، باسم نعيم، الفنانة الأمريكية "مادونا لويز كيكون" إلى مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية "يورفيجن" لهذا العام.





وعبر نعيم، في بيان صادر عن الحملة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن حزنه الشديد وخيبة أمله إزاء انتشار خبر قدوم مادونا إلى تل أبيب كضيفة شرف في المسابقة.





واعتبر نعيم، أن الغناء والموسيقى لغة الإنسانية التي تتجاوز من خلالها كل الحدود والموانع في طريق تواصل البشر مع بعضهم البعض مضيفاً: "الغناء والموسيقى أفضل أداة للتعبير عن الحب والسلام والتعايش".

رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "نحن هنا أمام حالة خاصة واستثنائية فإسرائيل، حيث سيقام الاحتفال، وحسب القانون الدولي تحتل أرض الغير وتضطهدهم وتحرمهم حقوقهم الأساسية بالحرية والكرامة والاستقلال".ودعا نعيم مادونا، وكافة المشاركين في المسابقة بعدم المشاركة في تبييض صفحة الاحتلال والتغطية على جرائمه، من خلال التواجد في هذا الاحتفال في تل أبيب، معللاً أنه لا يُعقل أن يغني المشاركين في الاحتفال، في الوقت الذي يقبع فيه مئات من الأطفال والنساء والمرضى خلف القضبان في سجون الاحتلال الإسرائيلي.