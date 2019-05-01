شؤون فلسطينية

(أونروا) تُعيد تعيين 500 موظف للدوام الكلي حتى نهاية العام

(أونروا) تُعيد تعيين 500 موظف للدوام الكلي حتى نهاية العام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، أن المنظمة الدولية قررت إعادة تعيين مئات الموظفين الذين تم تحويلهم الى دوام جزئي بسبب الأزمة المالية التي مرت بها الوكالة.

وأوضح أبوحسنة، وفق ما أوردت وكالة (الرأي)، الأربعاء، أنه واعتباراً من ١/٥/٢٠١٩، سيتم إعادة تعيين ما يقارب ٥٠٠ من موظفي وكالة الغوث من دوام جزئي إلى دوام كلي وهم العاملين في برنامج الصحة النفسية وموظفين آخرين.

وفس السياق، أكد المفوض العام في تصريح له أن إعادة التعيين هؤلاء الموظفين سيتم بدوام كلي حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر، استجابة للعواقب الخطيرة التي نتجت عن سنوات من مواجهة الحصار والصراع، وبشكل رئيسي على الفتيان والفتيات، حيث يعاني 68% من الأطفال إما من اكتئاب أو من اضطرابات النوم والقلق، وغيرها من مختلف أنواع الصدمات كما قال.

الجدير ذكره أن هذه الفئة من الموظفين تحولت عقودهم من الدوام الكلي إلى الجزئي في تموز من العام الماضي نتيجة العجز المالي الذي عانت منه الأونروا.

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