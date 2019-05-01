دولي

سجن مؤسس ويكليكس 50 أسبوعاً لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت

سجن مؤسس ويكليكس 50 أسبوعاً لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت
مؤسس ويكليكس
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة في لندن، الأربعاء، بالسجن خمسين أسبوعا على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعدما أدانته بانتهاك شروط الإفراج الموقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.

وكان أسانج حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك. وأخرجته الشرطة البريطانية من السفارة في 11 نيسان/ابريل ومثل أمام القضاء الذي دانه، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).

ورأت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج "باختبائه عمدا في سفارة" الإكوادور "استغل موقعه المميز لإزدراء القانون".

وخلال الجلسة أكد محاميه مارك سامرز أن موكله قام بذلك بدافع "الخوف" من تسليمه إلى الولايات المتحدة، مطالبا بشروط تخفيفية له بسبب وضعه "المختلف وغير العادي".

وقال أسانج في رسالة إلى المحكمة تلاه محاميه في الجلسة قبل صدور الحكم "أعتذر بلا تحفظ من الذين يرون أنني قصرت في احترامهم". وقال "فعلت ما كنت أعتقد أنه الأفضل في تلك الفترة وربما الأمر الوحيد الذي كان يمكنني القيام به".

وستنظر محكمة ويستمينستر في طلب الولايات المتحدة تسلمه الخميس.

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