مهاتير محمد: الفصل العنصري لن ينتهي إلا بإنتهاء الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح محمد، وفق ما أوردت قناة (الجزيرة)، أن وضع القدس ينبغي أن يبقى كما هو عليه، وألا تكون عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن الشرق يساهم في خلق حالة مميزة بتفعيله لدور الشباب في العالم، لأنهم قادرون على إحداث تغيير حقيقي، والوصول إلى مناصب، بفضل التطور والتغيير والتكنولوجيا.





وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن المنطقة العربية، مشيراً أنه بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق (عام 2003) عاشت المنطقة حالة من عدم الاستقرار، واعتبر أن حالة عدم الاستقرار هذه تعيشها الآن دول، اليمن وسوريا وفلسطين.





وسبق أن وصف مهاتير إسرائيل بـ "دولة لصوص" وهاجمها بسبب سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وقال إنه" لا يمكنك الاستيلاء على أراضي الآخرين، وإقامة دولة عليها، وكأنك تعيش بدولة لصوص".

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أن "الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإنسانية من قبل دولة إرهابية تُسمى إسرائيل، لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال".