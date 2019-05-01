"رمزون المغازي" يرى النور بعد موافقة الجهات المختصة على تركيبه

وبدورهم قدم أهالي مخيم المغازي الشكر للجهات المسؤولة وبلدية المغازي على هذه الموافقة والتي طالما حلموا فيها وطالبوا بأنجازها حفاظا على الأرواح.

رام الله - دنيا الوطنوافقت الجهات المختصة في قطاع غزة، الأربعاء، على تركيب إشارات ضوئية على مدخل مخيم المغازي الجنوبي إضافة لحل مشكلة المدخل الشمالي للمخيم بعد إدخال التعديلات النهائية على التصميم المقترح لإنشاء حاضنة في الجزيرة الوسطى لشارع صلاح الدين الرئيسي.وجاءت الموافقة، خلال اجتماع بلدية المغازي مع وزارات الأشغال والإسكان والمواصلات وشرطة المرور والحكم المحلي بمقر وزارة الاشغال، وذلك لمناقشة تركيب الإشارة الضوئية على مدخل المغازي الجنوبي مع شارع صلاح الدين ومثل البلدية في الاجتماع المهندس محمد مغاري بتكليف من رئيس البلدية الأستاذ محمد النجار.واجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة تركيب الاشارة الضوئية على المفترق لتنظيم حركة المرور ومنع حوادث السيروكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي برئاسة الاعلامي عبد السلام قموم قاموا بحملة تحت عنوان "المغازي بدها رمزون" من أجل الضغط على صناع القرار من أجل سرعة تركيب إشارات ضوئية على مدخل المخيم.ووفق بلدية المغازي، فإنه تمت الموافقة على تركيب الإشارة الضوئية حيث ستوفر وزارة الأشغال جزء كبير من مكوناتها، لافتةً إلى أن المتبقي من تكلفة الإشارات والذي يقدر بحوالي 15% ستقوم وزارة الأشغال وبلدية المغازي بالتواصل مع الممولين للتغطية على أن يتم التنفيذ مباشرة حال توفر جميع الإمكانيات المالية بالكامل.وأوضحت البلدية، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على حل مشكلة مدخل المغازي الشمالي بعد إدخال التعديلات النهائية على التصميم المقترح لإنشاء حاضنة في الجزيرة الوسطى لشارع صلاح الدين بحيث يتم السماح للمركبات القادمة من غزة من الدخول الى المدخل الشمالي بطريقة آمنة.وكان أهالي مخيم المغازي قد نظموا وقفة احتحاجية للمطالبة بتركيب إشارات ضوئية "رمزون" أمام مدخل المخيم، أسوة بالمخيمات المجاورة "دير البلح، النصيرات، البريج" لاسيما بعد حوادث السير المروعة التي راح ضحيتها العديد من أبناء المخيم.وزف رئيس بلدية المغازي محمد النجار بشرى لأهالي مخيم المغازي بموافقة الجهات المختصة على تركيب اشارات ضوئية على مدخل مخيمهم وكذلك الموافقة على حل مشكلة مدخل المغازي الشمالي بعد إدخال التعديلات النهائية على التصميم المقترح لإنشاء حاضنة في الجزيرة الوسطى لشارع صلاح الدين.وأوضح النجار أن الإخوة في الوزارات المذكورة بالإضافة إلى شرطة المرور وافقوا على مقترح البلدية والذي مثلها المهندس محمد مغاري بحل مشكلة دوار الموت وتبني هذا المقترح من خلال تركيب إشارات ضوئية على المدخل الجنوبي وحل مشكلة المدخل الشمالي.وأكد النجار، أن الجميع عملوا بروح الفريق والمسئولية من أجل حل المشكلة وتوفير عوامل السلامة والأمان لمرتادي وعابري الطريق دخولاً وخروجاً وكذلك لكل من يمر بهذه الأماكن، مثمناً إستمرار جهود المتابعة وروح التعاون لسرعة تنفيذ ما خلص إليه هذا الإجتماع.