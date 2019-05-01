دولي

الرسوم الجمركية الأميركية عقبة أمام انتهاء الحرب التجارية مع الصين

الرسوم الجمركية الأميركية عقبة أمام انتهاء الحرب التجارية مع الصين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مونتشين، إنه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، عقد "اجتماعات مثمرة" مع نائب رئيس الوزراء الصيني في بكين، ليو خه، وسط مناخ "يُبشر" بانتهاء النزاع التجاري بين أعظم قوتين اقتصاديتين في العالم، لكن أزمة الرسوم الجمركية لا تزال العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة.

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنه بعد استئناف المحادثات التجارية بين البلدين، في بكين، ستكون هناك جولة أخرى في واشنطن الأسبوع المقبل، يعتقد مسؤولون أنها قد تؤدي إلى اتفاق نهائي.

وقالت مصادر مُطلعة للصحيفة، إن أهم المواضيع المطروحة على طاولة المفاوضات الآن، هي كيف ستتعامل الحكومتين مع الرسوم الجمركية التي فرضتها الواحدة على الأخرى بشكل متتالي، على مدار أشهر النزاع التجاري الذي اندلع العام الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية، لـ"إجبار" الصين على الالتزام بالاتفاق النهائي، فيما ترى الصين أن خطوة كهذه هي بمثابة إهانة لها.

وشدد نائب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني في بكين، جيك باركر، على أن الرسوم الجمركية هي بمثابة قوّة مساومة لوضع خطّة جيدّة وثابتة، لذا فإنه "من الطبيعي" أن تكون تفاصيل الجداول الزمنية للتخفيض من بين آخر البنود التي تم التفاوض بشأنها.

وذكرت الصحيفة أن الشركات الأميركية تشعر بالقلق أيضًا إزاء آلية التنفيذ التي قال السيد لايتهايزر إنها قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية في حالة انتهاك بكين للاتفاقية.

وإلى جانب الرسوم الجمركية ومحاولات "إجبار" الصين على الالتزام بأي صفقة مستقبلية، يبحث المفاوضون عن حلول في مجالات أخرى، بما في ذلك إقناع بكين بتوفير مجال أكبر لدخول الشركات الأميركية إلى سوق الحوسبة السحابية في الصين والأسواق الزراعية.

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