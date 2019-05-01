عربي

لردع العرب.. إسرائيل خططت لتفجير نووي بسيناء في حرب 67

لردع العرب.. إسرائيل خططت لتفجير نووي بسيناء في حرب 67
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال البروفيسور إيلي غيسلر، إن إسرائيل خططت لتفجير نووي في سيناء لردع الدول العربية خلال حرب 1967، الأمر الذي يؤكد امتلاكها لقدرات نووية.

جاء ذلك، خلال مقابلة لغيسلر، المسؤول عن قاعدة عسكرية سرية كان بداخلها جهاز نووي، لموقع معهد "وودرو ويلسون" في واشنطن، وفق ما نقلت صحيفة (هآرتس).

وتحدث غيسلر أيضا مع الباحث النووي البروفيسور أفنر كوهين عن مخاوفه من مواجهات داخلية إسرائيلية مسلحة حول السيطرة على النووي الإسرائيلي.

يشار إلى غيلسر يحمل لقب بروفيسور في السلوك التنظيمي، ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1973. وكان قد تجند للجيش الإسرائيلي عام 1963.

وبحسب شهادته، فقد خدم في وحدة سرية نشر عناصرها في مركز الأبحاث النووي في ديمونا، وعمل كمراقب على الأشعة النووية.

وفي نهاية عام 1967، ألقيت عليه مهمة خاصة، حيث عيّنه المدير العام للجنة الطاقة الذرية، يسرائيل دوستروفسكي، مسؤولا عن قاعدة صغيرة أقيمت على أنقاض قرية قطرة الفلسطينية المهجرة، جنوب غربي الرملة، وتمت ترقيته إلى رتبة ضابط كي يتولى المهمة.

وبحسبه، فقد عمل على مراقبة عملية نقل "رزمة" صغيرة محفوظة في صندوق خشبي من ديمونا إلى القاعدة الجديدة، وفي داخلها جهاز نووي، وتم وضعها في غرفة مغلقة بدون شبابيك. ووضع على حراستها 30 عنصرا مسلحا من عناصر الحدود، بعضهم على أبراج المراقبة مسلحون بأسلحة ثقيلة.

وقال إنه قيل له إن هناك جهازين آخرين في موقعين آخرين، وإنه بين الحين والآخر تحدث مع شخص آخر بشأن إجراءات نقل الجهاز النووي إلى "نقطة تجميع"، حيث يفترض أن يتم تركيب جزء للجهاز تمهيدا لاستخدام محتمل.

وأضاف غيسلر أن مهمته الأساسية كانت الاهتمام بـ"الرزمة" والتأكد من عدم وجود أي تسرب منها، كما عمل مرتين على توثيق مستوى الأشعة الصادرة من الجهاز، وسجل المعطيات في دفتر يوميات، مؤكدا أنه كانت هناك إشعاعات، ما يعني أن الحديث عن "شيء حقيقي". بحسبه.

كما يؤكد على ذلك أن رئيس أركان الجيش في حينه، موشيه ديان، والذي أصبح لاحقا وزير الأمن خلفا لليفي أشكول، قد زار القاعدة، وأبدى اندهاشه لوجود سلاح نووي، وتساءل عما إذا كان حقيقياً، وكان جواب غيسلر بالإيجاب.

وفي شهادته يصف غيسلر حادثة غير عادية، حيث يقول إنه في يوم الجمعة الموافق الثاني من حزيران/ يونيو، غداة تعيين ديان وزيرا للأمن، وصل إلى القاعدة العسكرية ضيف غير متوقع، وهو رئيس وحدة الأبحاث والتطوير في الجيش، يتسحاك يعكوف، الذي كان مسؤولا عن "بلورة خطة الطوارئ النووية لإسرائيل أثناء الأزمة".

ويقول إن يعكوف طلب تولي المسؤولية عن الجهاز النووي، الأمر الذي تسبب بمواجهة بين الطرفين. ويقول غيسلر إنه رفض، وأبلغه أن ذلك غير ممكن. ورد يعكوف بالقول إنه يجب أن يفحص الجهاز وإنه سيقتحم الغرفة بالقوة.

وأضاف غيسلر، أنه رد عليه بالقول إنه سيتم استخدام القوة لمنعه من الدخول، وعندها غادر المكان، وأن يعكوف عاد إلى القاعدة العسكرية ومعه بضع عشرات من المتدربين في قواعد الإرشاد العسكرية. ويتابع غيسلر أنه أبلغه بأنه لا يستطيع الدخول، وإذا حاول استخدام القوة ستسفك الدماء.

وفي نهاية المطاف تم الاتصال بالمسؤولين عنه، وأبلغ بأنه يجب أن يسمح له بالدخول إلى القاعدة. واتفق الاثنان على مراقبة الجهاز النووي سوية، وفق قوله.

وفي مقابلته مع كوهين، يقول غيسلر إنه يعتقد أن الحديث كان عن محاولة غير شرعية للجيش للسيطرة على النووي الإسرائيلي كجزء من صراعات القوى السياسية، وبضمن ذلك بين رئيس الحكومة أشكول ووزير الأمن ديان.

وكان غيسلر قد تطرق لهذه القضية للمرة الأولى في كتاب نشر في الولايات المتحدة باسم مستعار عام 2017، وفي العام نفسه نشرت صحيفة "هآرتس" مقالا للمؤرخ آدم راز عن الكتاب، تحت عنوان "عندما حاول ديان سرقة الجهاز النووي".

ويتضح أن يعكوف، في إفادته لكوهين في مقابلات أجريت عامي 1999 و 2000، ونشر مضمونها عام 2017، بعد 4 سنوات من وفاته، قد أكد أن جهات رسمية إسرائيلية خططت لتفجير الجهاز النووي على جبل في سيناء، بهدف ردع الدول العربية.

ونقل عن يعكوف قوله "هناك عدو يقول إنه سيلقي بك إلى البحر، وأنت تصدقه. وإذا كان لديه ما يمكن تخويفه عندها ستخيفه". على حد تعبيره.

ويقول الباحث كوهين إنه في محادثاته معه، تذكر يعكوف أنه "كانت هناك مشكلة". وبموجب إفادة غيسلر فإنه اكتشف ما هي "المشكلة"، إلا أنه، وبطبيعة الحال، ليست كل الأمور واضحة أو يسمح بنشرها، ولا تزال هناك علامات استفهام بشأنها.

أخبار ذات صلة

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

السعودية توجه رسالةً للعالم حول البرنامج النووي الإسرائيلي

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

شاهد: الملك عبد الله يشارك بعملية انزال جوي للجيش الأردني

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

توغل للدبابات الإسرائيلية بمناطق جنوب سوريا

توغل للدبابات الإسرائيلية بمناطق جنوب سوريا

شاهد: فلسطينو لبنان ممنوعين من حضور مباراة كرة قدم بقرار رسمي

شاهد: فلسطينو لبنان ممنوعين من حضور مباراة كرة قدم بقرار رسمي

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

السودان.. ديوان المظالم ينتظر &#34;الضوء الأخضر&#34; ليكشف الفساد

السودان.. ديوان المظالم ينتظر "الضوء الأخضر" ليكشف الفساد

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

&#34;رمزون المغازي&#34; يرى النور بعد موافقة الجهات المختصة على تركيبه

"رمزون المغازي" يرى النور بعد موافقة الجهات المختصة على تركيبه

خالدة جرار: الحوار الوطني والانتخابات مدخل قوية لمواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

خالدة جرار: الحوار الوطني والانتخابات مدخل قوية لمواجهة "صفقة القرن"

قيادي بالديمقراطية يدعو لحوار وطني شامل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي

قيادي بالديمقراطية يدعو لحوار وطني شامل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي

بحث تطورات إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في جنين

بحث تطورات إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في جنين

وزيرة الصحة تصدر تعليماتها بعلاج الحجاج المصريين في بيت لحم

وزيرة الصحة تصدر تعليماتها بعلاج الحجاج المصريين في بيت لحم

نقابة المحامين تحذر من وقوع كارثة انسانية بحق أسر ضحايا عدوان 2014

نقابة المحامين تحذر من وقوع كارثة انسانية بحق أسر ضحايا عدوان 2014

فصل خطي كهرباء رفح وشمال غزة غداً

فصل خطي كهرباء رفح وشمال غزة غداً

الشبيبة الفتحاوية تحيي العمال وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور

الشبيبة الفتحاوية تحيي العمال وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور

منوعات

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

&#34;ضرب مبكّل&#34; ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

"ضرب مبكّل" ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك &#34;ذا فويس&#34; تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك "ذا فويس" تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

عربي

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

السودان.. ديوان المظالم ينتظر &#34;الضوء الأخضر&#34; ليكشف الفساد

السودان.. ديوان المظالم ينتظر "الضوء الأخضر" ليكشف الفساد