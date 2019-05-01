جيش الاحتلال يُصدر تعليمات جديدة لجنوده بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال أصدر تعليمات جديدة بمنطقة غلاف غزة، وذلك على خلفية التوتر في قطاع غزة.





وأوضحت الصحيفة، أنه مع قدوم الربيع وحرارة الصيف، صدرت تعليمات في الأيام الأخيرة للجيش الإسرائيلي وأفراد الأمن في غلاف غزة بضرورة توفير صهاريج مياه مركبات، كجزء من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرائق نتيجة لإطلاق بالونات أو طائرات ورقية حارقة من قطاع غزة.



وقالت يديعوت، إن الجيش الإسرائيلي تلقى الأوامر بالاستعداد قريبا لاحتمال وقوع العملية العسكرية إذا فشلت الجهود المبذولة للتهدئة، أو أن طرفاً في القطاع أفشلها عمداً.

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في جميع الأنحاء.وكانت صحيفة "يديعوت آحرنوت"، قد أفادت أمس أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على قطاع غزة قريبا.