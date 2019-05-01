شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُصدر تعليمات جديدة لجنوده بغلاف غزة

جيش الاحتلال يُصدر تعليمات جديدة لجنوده بغلاف غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال أصدر تعليمات جديدة بمنطقة غلاف غزة، وذلك على خلفية التوتر في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أنه مع قدوم الربيع وحرارة الصيف، صدرت تعليمات في الأيام الأخيرة للجيش الإسرائيلي وأفراد الأمن في غلاف غزة بضرورة توفير صهاريج مياه مركبات، كجزء من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرائق نتيجة لإطلاق بالونات أو طائرات ورقية حارقة من قطاع غزة.

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في جميع الأنحاء.

وكانت صحيفة "يديعوت آحرنوت"، قد أفادت أمس أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاحتمال شن عملية عسكرية على قطاع غزة قريبا.

وقالت يديعوت، إن الجيش الإسرائيلي تلقى الأوامر بالاستعداد قريبا لاحتمال وقوع العملية العسكرية إذا فشلت الجهود المبذولة للتهدئة، أو أن طرفاً في القطاع أفشلها عمداً.

أخبار ذات صلة

(أونروا) تُعيد تعيين 500 موظف للدوام الكلي حتى نهاية العام

(أونروا) تُعيد تعيين 500 موظف للدوام الكلي حتى نهاية العام

&#34;رمزون المغازي&#34; يرى النور بعد موافقة الجهات المختصة على تركيبه

"رمزون المغازي" يرى النور بعد موافقة الجهات المختصة على تركيبه

خالدة جرار: الحوار الوطني والانتخابات مدخل قوية لمواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

خالدة جرار: الحوار الوطني والانتخابات مدخل قوية لمواجهة "صفقة القرن"

هل أعادت الهيئة العليا لمسيرات العودة الأدوات المُعطلة بتفاهمات التهدئة؟

هل أعادت الهيئة العليا لمسيرات العودة الأدوات المُعطلة بتفاهمات التهدئة؟

قيادي بالديمقراطية يدعو لحوار وطني شامل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي

قيادي بالديمقراطية يدعو لحوار وطني شامل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي

بحث تطورات إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في جنين

بحث تطورات إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في جنين

وزيرة الصحة تصدر تعليماتها بعلاج الحجاج المصريين في بيت لحم

وزيرة الصحة تصدر تعليماتها بعلاج الحجاج المصريين في بيت لحم

نقابة المحامين تحذر من وقوع كارثة انسانية بحق أسر ضحايا عدوان 2014

نقابة المحامين تحذر من وقوع كارثة انسانية بحق أسر ضحايا عدوان 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

&#34;رمزون المغازي&#34; يرى النور بعد موافقة الجهات المختصة على تركيبه

"رمزون المغازي" يرى النور بعد موافقة الجهات المختصة على تركيبه

خالدة جرار: الحوار الوطني والانتخابات مدخل قوية لمواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

خالدة جرار: الحوار الوطني والانتخابات مدخل قوية لمواجهة "صفقة القرن"

قيادي بالديمقراطية يدعو لحوار وطني شامل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي

قيادي بالديمقراطية يدعو لحوار وطني شامل وتطوير قانون الضمان الاجتماعي

بحث تطورات إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في جنين

بحث تطورات إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في جنين

وزيرة الصحة تصدر تعليماتها بعلاج الحجاج المصريين في بيت لحم

وزيرة الصحة تصدر تعليماتها بعلاج الحجاج المصريين في بيت لحم

نقابة المحامين تحذر من وقوع كارثة انسانية بحق أسر ضحايا عدوان 2014

نقابة المحامين تحذر من وقوع كارثة انسانية بحق أسر ضحايا عدوان 2014

فصل خطي كهرباء رفح وشمال غزة غداً

فصل خطي كهرباء رفح وشمال غزة غداً

الشبيبة الفتحاوية تحيي العمال وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور

الشبيبة الفتحاوية تحيي العمال وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور

منوعات

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

&#34;ضرب مبكّل&#34; ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

"ضرب مبكّل" ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك &#34;ذا فويس&#34; تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك "ذا فويس" تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

عربي

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

مستشارة الأسد: ثلاث دول مسموح لها المشاركة بإعادة إعمار سوريا

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

السودان.. ديوان المظالم ينتظر &#34;الضوء الأخضر&#34; ليكشف الفساد

السودان.. ديوان المظالم ينتظر "الضوء الأخضر" ليكشف الفساد