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شاهد: فلسطينو لبنان ممنوعين من حضور مباراة كرة قدم بقرار رسمي

شاهد: فلسطينو لبنان ممنوعين من حضور مباراة كرة قدم بقرار رسمي
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشر لاجئ فلسطيني في لبنان، مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن الاتحاد اللبناني لكرة القدم منع أمس لاجئين فلسطينيين من حضور مباراة كرم قدم بين فريقي الوحدات الأردني والنجمة اللبناني التي أقيمت على أرض المدينة الرياضية.

وأوضح اللاجئ، وفق الفيديو، أنه وبقرار من الاتحاد اللبناني لكرة القدم يمنع الفلسطيني اللاجئ داخل لبنان حضور مباراة كرة القدم.

وقال اللاجئ: "تفاجئنا بمنعنا من دخول الملعب لحضور المباراة"، متسائلاً: "عن أي عنصرية تتحدثون حين نمنع من دخول الملعب لحضور مباراة كرة قدم، دون معرفة السبب الحقيقي، سوى أننا فلسطينيون لاجئون في لبنان فقط ".

 

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