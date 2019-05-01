شؤون فلسطينية

هل أعادت الهيئة العليا لمسيرات العودة الأدوات المُعطلة بتفاهمات التهدئة؟

هل أعادت الهيئة العليا لمسيرات العودة الأدوات المُعطلة بتفاهمات التهدئة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أن الأوضاع الراهنة ساخنة وقد تشهد عودة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في أي لحظة لاستخدام أدوات المسيرات المُعطلة.

وقال أبو ظريفة، لـ "دنيا الوطن"، إنه في ظل تنصل الاحتلال من تطبيق تفاهمات التهدئة وتراجعه عن تمديد مساحة الصيد ورفضه إدخال الأموال والبضائع لقطاع غزة؛ فإن الهيئة ستعيد النظر في التزاماتها بوقف بعض أدوات مسيرات العودة.

وأضاف أبو ظريفة: "كل الخيارات مطروحة الوضع ساخن، خاصة في ظل استمرار رفض الاحتلال وتنصله من تطبيق تفاهمات التهدئة".

وأشار أبو ظريفة، إلى أن الأيام القادمة هي التي ستحدد إمكانية العودة لتلك الوسائل خاصة في حال واصل الاحتلال تنصله من تفاهمات التهدئة.

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