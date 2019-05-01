بحث تطورات إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في جنين

رام الله - دنيا الوطنبحث محافظ جنين أكرم الرجوب، مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مشروع المنطقة الصناعية الحدودية والنهوض بالقطاع الاقتصادي في المحافظة.جاء ذلك خلال لقاء الرجوب مع العسيلي في مقر المحافظة، اليوم الأربعاء، للاطلاع على احتياجات القطاع الاقتصادي والاستثمار فيه وتشغيل المنطقة الصناعية، بحضور رئيس هيئة المدن الصناعية علي شعث، ورئيس بلدية جنين محمد أبو غالي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عمار أبو بكر، ورئيس منتدى رجال الأعمال راغب العارف، وأمين سر اقليم حركة فتح في المحافظة عطا ابو ارميله.وقال الرجوب إننا نعول على الحكومة الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظة جنين ومن ضمنها مشروع المنطقة الصناعية الحدودية، للانطلاق بآفاق الاستثمار والصناعة الوطنية.وأضاف: "إن إقامة المنطقة وتشغيلها هو حلم خاص بي وبالمواطنين وسنعمل سويا بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل أن يكون واقعا ينعم به مواطني المحافظة.بدوره، أعلن العسيلي عن توجه الوزارة بتشكيل لجان توجيهية في إطار قانون هيئة المدن الصناعية لمتابعة المناطق الصناعية في كل محافظة يرأسها المحافظ، وتضم الغرفة التجارية والبلدية وممثلين عن قطاع الاقتصاد الخاص، وشخصيات اعتبارية، لمتابعة تطورات انجاز المناطق الصناعية التي تعتبر من أوليات الحكومة في أريحا، وترقوميا، وبيت لحم، وجنين، لتعزيز قدرات القطاعات الصناعية والعمل على تأهيلها.وأكد سياسة الحكومة وتوجهها بتوفير مقومات صمود أبناء شعبنا وثباته فوق الأرض، ودعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد الوطني وانجاز المدن الصناعية، متطرقا بالتفاصيل إلى المنطقة الصناعية في جنين والعمل على توفير كافة التسهيلات ومحاولة تذليل المعيقات لفتح المجال للاستثمار فيها بالتعاون مع الجانب التركي وبإشراف هيئة المدن الصناعية.