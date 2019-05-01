عاجل

  • أبو ظريفة: خياراتنا مفتوحة أمام تنصل الاحتلال من تطبيق تفاهمات التهدئة

دولي

الأورومتوسطي يدعو الحكومة السويسرية لتحسين فرص حصول اللاجئين على التعليم

الأورومتوسطي يدعو الحكومة السويسرية لتحسين فرص حصول اللاجئين على التعليم
رام الله - دنيا الوطن
وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، شكوى إلى السلطات السويسرية، عبّر فيها عن قلقه إزاء المعاملة التي يتلقاها اللاجئون في سويسرا فيما يتعلق بحقهم في التعليم والإدماج في المجتمع.
 
وأوضح الأورومتوسطي في الشكوى المقدمة إلى وزير الدولة لشؤون الهجرة "ماريو جاتيكير"، أنّ كل من الدستور والقوانين السويسرية نظما مسألتي حصول اللاجئين على التعليم وإدماجهم في المجتمع، حيث كفلت المادة 19 من دستور الاتحاد الفيدرالي السويسري لعام 1999 "الحق في التعليم الأساسي الكافي والمجاني".
 
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ الحق في التعليم والإدماج في المجتمع مكفول للمواطنين الأجانب بموجب القانون الفيدرالي لعام 2005 فيما يخص المواطنين الأجانب وإدماجهم، مشيرًا إلى المادة 53/3، التي تنص على وجوب تشجيع "الرعايا الأجانب على تطوير مهاراتهم اللغوية ومهاراتهم الأساسية الأخرى، التقدم مهنيًا و [...] دعم الجهود التي تسهل التعايش والتفاهم المتبادل بين السويسريين والأجانب". فيما نصت المادة 53/4 على أنه ينبغي على السلطات التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات الوافدين في هذا المجال من أجل تسهيل عملية الإدماج.
 
وقال الأورومتوسطي في الشكوى، إنه وعلى الرغم من جملة القوانين والبرامج التي نفذتها السلطات السويسرية، كالإدماج المجتمعي والتدريب المهني، لا يزال اللاجئون يواجهون صعوبات في الاندماج في سوق العمل السويسري والنظام التعليمي؛ بسبب نقص المعرفة اللغوية والتقنية، والاختلاف الثقافي.
 
وذكر الأورومتوسطي أنّ الحصول على التعليم العالي يمثل مشكلة لدى اللاجئين، ويرجع ذلك إلى التكلفة المرتفعة للجامعات والمدارس المسائية، والتي لا يمكن تغطية نفقاتها عن طريق برنامج التعليم الأساسي ولا يمكن للاجئين تحمل تكاليفها، عدا عن أنّ المدرسة الإلزامية تنتهي في سن 16 عامًا.
 

أخبار ذات صلة

القضاء البريطاني يحكم على مؤسس موقع ويكيليكس بالسجن لمدة 50 أسبوعا

القضاء البريطاني يحكم على مؤسس موقع ويكيليكس بالسجن لمدة 50 أسبوعا

الحزب الحاكم في تركيا يعلق على تصنيف الإخوان &#34;منظمة إرهابية&#34;

الحزب الحاكم في تركيا يعلق على تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"

ثلاثة رموز مقدسة في اليابان ممنوع على الإمبراطور رؤيتها

ثلاثة رموز مقدسة في اليابان ممنوع على الإمبراطور رؤيتها

توقف عمل وكالات الإعلام في فنزويلا

توقف عمل وكالات الإعلام في فنزويلا

بعد جلدة &#34;الرمق الأخير&#34;.. إيران تعدم صبيين سرا

بعد جلدة "الرمق الأخير".. إيران تعدم صبيين سرا

مادورو لبومبيو: لا تتمادى في التفاهة يا سنيور!

مادورو لبومبيو: لا تتمادى في التفاهة يا سنيور!

قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار بجامعة كارولاينا الشمالية

قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار بجامعة كارولاينا الشمالية

نتنياهو يرجح فشله في تشكيل الحكومة بموعدها المحدد

نتنياهو يرجح فشله في تشكيل الحكومة بموعدها المحدد

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

بحث تطورات إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في جنين

بحث تطورات إنجاز مشروع المنطقة الصناعية الحدودية في جنين

نقابة المحامين تحذر من وقوع كارثة انسانية بحق أسر ضحايا عدوان 2014

نقابة المحامين تحذر من وقوع كارثة انسانية بحق أسر ضحايا عدوان 2014

الشبيبة الفتحاوية تحيي العمال وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور

الشبيبة الفتحاوية تحيي العمال وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية للتحرك بطلب الحماية الدولية للأرض والشعب

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية للتحرك بطلب الحماية الدولية للأرض والشعب

وفد طبي تخصصي فرنسي يصل الى قطاع غزة‎

وفد طبي تخصصي فرنسي يصل الى قطاع غزة‎

وزير شؤون القدس يطلع السفير الأردني على تطورات الأوضاع في القدس

وزير شؤون القدس يطلع السفير الأردني على تطورات الأوضاع في القدس

رأفت يدين المحاولة الانقلابية الفاشلة على القيادة الشرعية في فنزويلا

رأفت يدين المحاولة الانقلابية الفاشلة على القيادة الشرعية في فنزويلا

المالية: 60% من الرواتب وكامل مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى غدا

المالية: 60% من الرواتب وكامل مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى غدا

منوعات

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

&#34;ضرب مبكّل&#34; ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

"ضرب مبكّل" ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك &#34;ذا فويس&#34; تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك "ذا فويس" تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

عربي

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

السودان.. ديوان المظالم ينتظر &#34;الضوء الأخضر&#34; ليكشف الفساد

السودان.. ديوان المظالم ينتظر "الضوء الأخضر" ليكشف الفساد

السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة

السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة

الكشف عن وحدة الأنفاق السرية التي دمرت أنفاق حزب الله

الكشف عن وحدة الأنفاق السرية التي دمرت أنفاق حزب الله