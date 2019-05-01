الأورومتوسطي يدعو الحكومة السويسرية لتحسين فرص حصول اللاجئين على التعليم

رام الله - دنيا الوطنوجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، شكوى إلى السلطات السويسرية، عبّر فيها عن قلقه إزاء المعاملة التي يتلقاها اللاجئون في سويسرا فيما يتعلق بحقهم في التعليم والإدماج في المجتمع.وأوضح الأورومتوسطي في الشكوى المقدمة إلى وزير الدولة لشؤون الهجرة "ماريو جاتيكير"، أنّ كل من الدستور والقوانين السويسرية نظما مسألتي حصول اللاجئين على التعليم وإدماجهم في المجتمع، حيث كفلت المادة 19 من دستور الاتحاد الفيدرالي السويسري لعام 1999 "الحق في التعليم الأساسي الكافي والمجاني".ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ الحق في التعليم والإدماج في المجتمع مكفول للمواطنين الأجانب بموجب القانون الفيدرالي لعام 2005 فيما يخص المواطنين الأجانب وإدماجهم، مشيرًا إلى المادة 53/3، التي تنص على وجوب تشجيع "الرعايا الأجانب على تطوير مهاراتهم اللغوية ومهاراتهم الأساسية الأخرى، التقدم مهنيًا و [...] دعم الجهود التي تسهل التعايش والتفاهم المتبادل بين السويسريين والأجانب". فيما نصت المادة 53/4 على أنه ينبغي على السلطات التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات الوافدين في هذا المجال من أجل تسهيل عملية الإدماج.وقال الأورومتوسطي في الشكوى، إنه وعلى الرغم من جملة القوانين والبرامج التي نفذتها السلطات السويسرية، كالإدماج المجتمعي والتدريب المهني، لا يزال اللاجئون يواجهون صعوبات في الاندماج في سوق العمل السويسري والنظام التعليمي؛ بسبب نقص المعرفة اللغوية والتقنية، والاختلاف الثقافي.وذكر الأورومتوسطي أنّ الحصول على التعليم العالي يمثل مشكلة لدى اللاجئين، ويرجع ذلك إلى التكلفة المرتفعة للجامعات والمدارس المسائية، والتي لا يمكن تغطية نفقاتها عن طريق برنامج التعليم الأساسي ولا يمكن للاجئين تحمل تكاليفها، عدا عن أنّ المدرسة الإلزامية تنتهي في سن 16 عامًا.