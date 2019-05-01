فصل خطي كهرباء رفح وشمال غزة غداً
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة اليوم ان شركة الكهرباء الاسرائيلية ستفصل خطي رفح وشمال غزة (البحر) يوم غد الخميس لأعمال الصيانة.
وأضافت الشركة في تنويه لها:" أبلغتنا شركة الكهرباء الإسرائيلية بنيتهم فصل خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح غدا الخميس الموافق 2/5/2019، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا، بالإضافة إلي فصل خط البحر المغذي لمحافظة الشمال يوم الأربعاء القادم الموافق 5/5/2019، من الساعة الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصرا، وذلك لزوم أعمال صيانة داخل الخط الأخضر".
قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة اليوم ان شركة الكهرباء الاسرائيلية ستفصل خطي رفح وشمال غزة (البحر) يوم غد الخميس لأعمال الصيانة.
وأضافت الشركة في تنويه لها:" أبلغتنا شركة الكهرباء الإسرائيلية بنيتهم فصل خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح غدا الخميس الموافق 2/5/2019، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا، بالإضافة إلي فصل خط البحر المغذي لمحافظة الشمال يوم الأربعاء القادم الموافق 5/5/2019، من الساعة الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصرا، وذلك لزوم أعمال صيانة داخل الخط الأخضر".
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