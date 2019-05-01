شؤون فلسطينية

فصل خطي كهرباء رفح وشمال غزة غداً

فصل خطي كهرباء رفح وشمال غزة غداً
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة اليوم ان شركة الكهرباء الاسرائيلية ستفصل خطي رفح وشمال غزة (البحر) يوم غد الخميس لأعمال الصيانة.

وأضافت الشركة في تنويه لها:" أبلغتنا شركة الكهرباء الإسرائيلية بنيتهم فصل خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح غدا الخميس الموافق 2/5/2019، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا، بالإضافة إلي فصل خط البحر المغذي لمحافظة الشمال يوم الأربعاء القادم الموافق 5/5/2019، من الساعة الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصرا، وذلك لزوم أعمال صيانة داخل الخط الأخضر".

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