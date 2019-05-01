شؤون فلسطينية

المالية توضح الالية التي سيتم بها صرف رواتب الموظفين غدا

المالية توضح الالية التي سيتم بها صرف رواتب الموظفين غدا
رام الله - دنيا الوطن
اوضح وكيل وزارة المالية فريد غنام في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين ظهر اليوم الاربعاء، الالية التي سيتم بها غدا صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان بنسبة  60% غداالخميس.

وقال غنام انه تم احتساب 60% من الراتب بدون نسبة التنقل الثابت، ثم تم اضافة المواصلات بنسبة 100%.

وأعلن غنام انه تم الاتفاق ما بين وزارة المالية مع الهيئة العامة للتامين  والمعاشات على خصم نصف قيمة القرض للموظفين الحاصلين على قروض من الهيئة  اعتبارا من راتب شهر نيسان.

واضاف غنام ان هذا القرار هو للتخفيف على الموظفين والاعباء التي يتحملونها  نتيجة الازمة المالية التي يمر بها شعبنا وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان .

وفيما يتعلق بقرار عدم رفع الاسعار على المحروقات لشهر ايار رغم رفعها من  قبل الجانب الاسرائيلي قال وكيل وزارة المالية إن هذا القرار هو نوع من  التسهيلات على المواطنين، أي ان هناك زيادة في الدعم المقدم من قبل الحكومة للمواطن على اسعار المحروقات.

واكد غنام ان وزارة المالية لن تقوم برفع نسبة الضرائب على المواطنين والتجار وانما ستقوم بتوسيع القاعدة الضريبية وذلك لعدم تحميل من يدفع  الضرائب أعباء اضافية.

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