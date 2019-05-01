دولي

الحزب الحاكم في تركيا يعلق على تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"

الحزب الحاكم في تركيا يعلق على تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية"
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، إن توجه الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" من شأنه أن يعزز معاداة الإسلام في الغرب وحول العالم.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الليلة الماضية عنه القول إن القرار الأمريكي المحتمل بهذا الشأن "سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، وسيؤدي إلى تقديم الدعم الكامل للعناصر غير الديمقراطية، وهذا أيضا يعد أكبر دعم يمكن تقديمه لتنظيم داعش".

وتابع "القرار سيعزز معاداة الإسلام في أوروبا وأمريكا، ويقوي موقف اليمين المتطرف حول العالم".

وحذر المسؤول التركي من أن "غلق سبل المشاركة الديمقراطية، وحظر العناصر الديمقراطية، خطوة من شأنها المساعدة في ظهور عدد من التنظيمات الإرهابية بشكل خفي".

واستطرد بالقول: "هذا القرار سيكون له نتائجه بالنسبة لأمريكا، والشرق الأوسط، وكذلك أوروبا".

وأشار إلى أن "المساواة بين جماعة إرهابية تميل للعنف المتطرف كداعش، وبين جماعة تتحرك وفق القانون والديمقراطية كالإخوان المسلمين، سيكون من أكبر أخطاء التاريخ".

وأعلن البيت الأبيض أمس أن إدارة ترامب تدفع باتجاه إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

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