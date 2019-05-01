وفد طبي تخصصي فرنسي يصل الى قطاع غزة‎



‎وفِي بيان له اوضح "التجمع" أن زيارة الوفد تتم بمتابعة وتمويل من مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين PCRF وان مدتها 10أيام موزعة على المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر في خان يونس ومستشفى الشفاء الطبي في غزة.



وتأتي زيارة الوفد في إطار استكمال مشروع الفشل الكلوي على مستوى جراحة الأوعية الدموية ومشروع جراحه التشوهات البولية عند الأطفال، الذي بدأ منذ عشرة شهور.





كما أن برنامج الوفد يتضمن تدريب أطباء فلسطينيين في مجالات

الجراحة التخصصية المختلفة مثل عمل الshunt أي fistule arterio-veineuse من اجل اجراء الغسيل الكلوي، وعقد دورات تدريبية للأطباء في غزة لنقل الخبرة اليهم عن قُرب ، إلى جانب ذلك تشخيص ومعاينة العشرات من المرضى وتقديم

الاستشارات الطبية وإجراء العديد من العمليات الجراحية للتشوهات الخلقية للجهاز البولي عند الأطفال.



رام الله - دنيا الوطن‎وصل الى قطاع غزة وفد طبي تخصصي من "تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا – فرع فرنسا "عبر بيت حانون شمال قطاع غزة مكون من الدكتور رؤوف السلطي والدكتور الكساندر كارسانتي.