رأفت يدين المحاولة الانقلابية الفاشلة على القيادة الشرعية في فنزويلا

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أمس الثلاثاء، في محاولة للإطاحة بالرئيس الشرعي نيكولاس مادورو وذلك بدعم من الولايات المتحدة الامريكية في تدخل سافرٍ في الشأن الفنزويلي الداخلي.

وأشار رأفت في تصريح له، اليوم الاربعاء، الى ان التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي الفنزويلي خارج عن الأعراف والمواثيق الدولية، وان ما حدث من محاولة انقلابية على الدستور والقيادة المنتخبة هو انقلاب على العملية الديمقراطية يكشف النوايا الامريكية الاستعمارية وأهدافها في نشر الفوضى في جميع دول العالم.

وأكد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلاليتها، مؤكد على وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب القيادة الفنزويلية برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو في التصدي للتدخل الأمريكي بشؤون جمهورية فنزويلا البوليفارية وفي مواجهة عملاء أمريكا الذين حاولوا الانقلاب على قيم شعب فنزويلا وقوانينه واخلاقه النبيلة.

وفي نهاية تصريحه أشاد رأفت بمواقف فنزويلا البوليفارية ورئيسها الشرعي نيكولاس مادورو الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة ولحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

رام الله - دنيا الوطن