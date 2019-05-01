شؤون فلسطينية

رأفت يدين المحاولة الانقلابية الفاشلة على القيادة الشرعية في فنزويلا

رأفت يدين المحاولة الانقلابية الفاشلة على القيادة الشرعية في فنزويلا
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أمس الثلاثاء، في محاولة للإطاحة بالرئيس الشرعي نيكولاس مادورو وذلك بدعم من الولايات المتحدة الامريكية في تدخل سافرٍ في الشأن الفنزويلي الداخلي.
 
وأشار رأفت في تصريح له، اليوم الاربعاء، الى ان التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي الفنزويلي خارج عن الأعراف والمواثيق الدولية، وان ما حدث من محاولة انقلابية على الدستور والقيادة المنتخبة هو انقلاب على العملية الديمقراطية يكشف النوايا الامريكية الاستعمارية وأهدافها في نشر الفوضى في جميع دول العالم.
 
وأكد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلاليتها، مؤكد على وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب القيادة الفنزويلية برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو في التصدي للتدخل الأمريكي بشؤون جمهورية فنزويلا البوليفارية وفي مواجهة عملاء أمريكا الذين حاولوا الانقلاب على قيم شعب فنزويلا وقوانينه واخلاقه النبيلة.
 
وفي نهاية تصريحه أشاد رأفت بمواقف فنزويلا البوليفارية ورئيسها الشرعي نيكولاس مادورو الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة ولحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية للتحرك بطلب الحماية الدولية للأرض والشعب

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية للتحرك بطلب الحماية الدولية للأرض والشعب

وفد طبي تخصصي فرنسي يصل الى قطاع غزة‎

وفد طبي تخصصي فرنسي يصل الى قطاع غزة‎

وزير شؤون القدس يطلع السفير الأردني على تطورات الأوضاع في القدس

وزير شؤون القدس يطلع السفير الأردني على تطورات الأوضاع في القدس

داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

المالية: 60% من الرواتب وكامل مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى غدا

المالية: 60% من الرواتب وكامل مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى غدا

عشراوي: الاتحاد الاوروبي يعكس موقفا مهما برفضه المشروع الاقتصادي بمعزل عن السياسي

عشراوي: الاتحاد الاوروبي يعكس موقفا مهما برفضه المشروع الاقتصادي بمعزل عن السياسي

&#34;الشعبية&#34; تدعو لحماية العمال وإقرار قانون ضمان اجتماعي عادل

"الشعبية" تدعو لحماية العمال وإقرار قانون ضمان اجتماعي عادل

الفرا: الاتحاد الأوروبي أكد أن الدعم المالي لفلسطين ليس بديلا عن السياسي

الفرا: الاتحاد الأوروبي أكد أن الدعم المالي لفلسطين ليس بديلا عن السياسي

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية للتحرك بطلب الحماية الدولية للأرض والشعب

الديمقراطية: تدعو القيادة الرسمية للتحرك بطلب الحماية الدولية للأرض والشعب

وفد طبي تخصصي فرنسي يصل الى قطاع غزة‎

وفد طبي تخصصي فرنسي يصل الى قطاع غزة‎

وزير شؤون القدس يطلع السفير الأردني على تطورات الأوضاع في القدس

وزير شؤون القدس يطلع السفير الأردني على تطورات الأوضاع في القدس

رأفت يدين المحاولة الانقلابية الفاشلة على القيادة الشرعية في فنزويلا

رأفت يدين المحاولة الانقلابية الفاشلة على القيادة الشرعية في فنزويلا

عشراوي: الاتحاد الاوروبي يعكس موقفا مهما برفضه المشروع الاقتصادي بمعزل عن السياسي

عشراوي: الاتحاد الاوروبي يعكس موقفا مهما برفضه المشروع الاقتصادي بمعزل عن السياسي

&#34;الشعبية&#34; تدعو لحماية العمال وإقرار قانون ضمان اجتماعي عادل

"الشعبية" تدعو لحماية العمال وإقرار قانون ضمان اجتماعي عادل

الفرا: الاتحاد الأوروبي أكد أن الدعم المالي لفلسطين ليس بديلا عن السياسي

الفرا: الاتحاد الأوروبي أكد أن الدعم المالي لفلسطين ليس بديلا عن السياسي

وزير النقل: لجنة خاصة لدراسة مشروع تطوير شركات النقل الخارجي بين المحافظات

وزير النقل: لجنة خاصة لدراسة مشروع تطوير شركات النقل الخارجي بين المحافظات

منوعات

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

شاهد: الظهور الأول لـ شريف مدكور بعد تشخصيه بالسرطان: أصبحت أقوى

&#34;ضرب مبكّل&#34; ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

"ضرب مبكّل" ضحيته نادين نجيم: فليُفسِّر لي أحد ما يجري!.. وتثور غضباً

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك &#34;ذا فويس&#34; تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك "ذا فويس" تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

عربي

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

سوريا تدين بشدة الانقلاب الفاشل في فنزويلا

السودان.. ديوان المظالم ينتظر &#34;الضوء الأخضر&#34; ليكشف الفساد

السودان.. ديوان المظالم ينتظر "الضوء الأخضر" ليكشف الفساد

السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة

السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة

الكشف عن وحدة الأنفاق السرية التي دمرت أنفاق حزب الله

الكشف عن وحدة الأنفاق السرية التي دمرت أنفاق حزب الله