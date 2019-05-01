داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في غزة اليوم آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس.وقالت داخلية غزة ان الحافلات المراد سفرها عبر معبر رفح هي المتبقي من حافلة الجوازات المصرية بالاضافة للحافلتين الاولى والثانية من كشف (4/24).ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها ، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت داخلية غزة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.