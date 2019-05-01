المالية: صرف 60% من الراتب وكامل مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى غدا الخميس

رام الله - دنيا الوطنرام الله: اعلنت وزارة المالية وبناء على تعليمات فخامة الرئيس وتوجيهات الحكومة الفلسطينية بأنه سيتم صرف كامل مخصصات اسر الشهداء والجرحى والاسرى والاسرى المحررين عن شهر نيسان يوم غد الخميس عبر البنوك.وقالت المالية سيتم صرف 60% من رواتب الموظفين العموميين (مدني وعسكري) بحد ادناه 2000 شيكل واقصاه 10,000 شيكل بالاضافة الى صرف بدل التنقل الثابت(المواصلات) لجميع الموظفين المدنيين.