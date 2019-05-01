عشراوي: الاتحاد الاوروبي يعكس موقفا مهما برفضه المشروع الاقتصادي بمعزل عن السياسي

رام الله - دنيا الوطناعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي دعوة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فديريكا موغريني لاسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية الموقعة مع الفلسطينين، رسالة سياسية للولايات المتحدة ردا على خطتها التصفوية.وقالت عشراوي لاذاعة صوت فلسطين ان الاتحاد الاوروبي يعكس بذلك موقفا مهما برفضه المشروع الاقتصادي بمعزل عن الحل السياسي وسياسة واشنطن القائمة على الابتزاز المالي.وفيما يتعلق بدعوة روسيا لتشكيل وفدد اممي لحل الصراع في الشرق الاوسط اكدت عشراوي انها ستصبح دعوة هامة في حال ترجمت عمليا كخطة للسلام تستند على مبادرة السيد الرئيس التي طرحها في مجلس الامن الدولي لتفويت الفرصة على الولايات المتحدة بما تطرحة ضمن صفقة القرن.