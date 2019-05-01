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السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة

السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة
رام الله - دنيا الوطن
دعت السعودية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و689 .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء عن خالد بن محمد منزلاوي نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة القول، أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020: "لقد كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، كما انضمت لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك إيمانا منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن أن يتحقق بوجود مثل هذه الأسلحة".

وشدد على أن "استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر".

وأضاف: "تأمل بلادي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية حث إيران على توقيع اتفاقية الأمان النووي، كما تُطالب بلادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تصدر تقريراً دورياً يرصد مدى استعداد الدول في مواجهة الكوارث المحتملة لأي تسريب في المفاعلات النووية وطرق التعامل معها".

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السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة

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