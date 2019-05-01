توقف عمل وكالات الإعلام في فنزويلا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل اعلام فنزويلا أمس الثلاثاء إيقاف عمل وكالاتي CNN وBCC في فنزويلا على إثر بدء الاحتجاجات الجديدة في الشوارع الفنزويلية.كما قامت السلطات المحلية بقطع بث راديو كاراكاس، وأشارت جمعية الصحافة الفنزويلية أن بث الوكالات الغربية "سي إن إن" و "بي بي سي" توقف ظهراً بعد بدء الاحتجاجات الجديدة، بحسب "سبوتنيك".