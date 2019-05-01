الفرا: الاتحاد الأوروبي أكد أن الدعم المالي لفلسطين ليس بديلا عن السياسي

اكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا على ضرورة أن يتم البناء علي مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل والذي كان بمثابة تجديد الدعم لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال وسط تشديد دول الاتحاد على أن الدعم المالي لفلسطين ليس بديلا عن السياسي.





وطالب الفرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، دول الاتحاد التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تعترف بها في اطار مجابهة ما تسمى صفقة القرن وتلُزم دولة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة.





وقال الفرا إن وزيرة خارجية النرويج إينا إريكسن سوريدي،وعدت بالتحرك للطلب من اسرائيل لحثها على إعادة دفع كل عائدات الضرائب الفلسطينية والكف عن قرصنتها.

رام الله - دنيا الوطن